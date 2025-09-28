Horóscopo chino: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre, según Ludovica Squirru

Septiembre está por concluir y con la llegada de octubre se abren nuevas perspectivas dentro del horóscopo chino. Según explicó la reconocida astróloga Ludovica Squirru, tres signos en particular deberán enfrentar retos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación. Estos cambios traerán tanto oportunidades como obstáculos, marcando un período de transición significativo.