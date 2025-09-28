Septiembre está por concluir y con la llegada de octubre se abren nuevas perspectivas dentro del horóscopo chino. Según explicó la reconocida astróloga Ludovica Squirru, tres signos en particular deberán enfrentar retos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación. Estos cambios traerán tanto oportunidades como obstáculos, marcando un período de transición significativo.
Squirru adelantó que las próximas semanas estarán cargadas de escenarios diversos que exigirán decisiones importantes. Cada signo tendrá que aprender a gestionar estos desafíos de manera consciente para sacar lo mejor de cada situación. La clave, indicó, será mantener la calma y apostar por la resiliencia frente a lo inesperado.FJA
Horóscopo chino: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre, según Ludovica Squirru
Chancho
Este signo atraviesa una etapa complicada influenciada por el Gallo y la Serpiente. La astróloga recomienda descansar, evitar excesos y cumplir con los compromisos financieros pendientes. La meditación o la terapia pueden convertirse en grandes aliadas para transitar este período de tensión.
Caballo
Durante los próximos días, el Caballo sentirá un fuerte impulso de formalizar relaciones o asumir compromisos definitivos, pero no será el momento adecuado para dar pasos tan grandes. Los nacidos en 2014 estarán más protegidos, aunque necesitarán apoyo y contención de su entorno cercano.
Gallo
El inicio del mes resultó turbulento, aunque el cierre traerá descubrimientos importantes. Podría salir a la luz información delicada en el ámbito familiar, lo que obligará a tomar decisiones con madurez. Sin embargo, quienes se dediquen a la docencia o la investigación podrán aprovechar este ciclo para realizar aportes valiosos y trascendentes.