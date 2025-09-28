Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Pensábamos que íbamos a tener otro final”, aseguró Mariano Campodónico

El "Santo" empató contra Quilmes y clasificó al Reducido

Mariano Campodónico. Mariano Campodónico. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
28 Septiembre 2025

Tras el empate 1-1 frente a Quilmes, Mariano Campodónico analizó con autocrítica lo que dejó el encuentro y transmitió la sensación de bronca por no haber podido quedarse con los tres puntos. “Pensábamos que íbamos a tener otro final hoy. Terminamos jugando con 4 delanteros, lo fuimos a buscar pero no pudimos ganar”, expresó el entrenador, subrayando el esfuerzo ofensivo de su equipo en los minutos finales. También destacó que su plantel mostró una superioridad que no se reflejó en el marcador y reconoció que la ilusión era terminar de otra manera. “Creo que hoy fuimos superiores a Quilmes. Tenía otra ilusión de terminar mejor, de que el equipo juegue mejor, hay que saber que esto es fútbol. Creo que por momento los chicos dejaron todo”, afirmó. Finalmente, dejó clara la exigencia que supone el club. “En este club tenés que competir y ser el mejor equipo del torneo. Hoy estoy con bronca”, cerró.

Temas Primera NacionalMariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia
1

Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos
2

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología
3

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas
4

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires
5

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera
6

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Más Noticias
La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Comentarios