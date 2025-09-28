“Pensábamos que íbamos a tener otro final”, aseguró Mariano Campodónico

Tras el empate 1-1 frente a Quilmes, Mariano Campodónico analizó con autocrítica lo que dejó el encuentro y transmitió la sensación de bronca por no haber podido quedarse con los tres puntos. “Pensábamos que íbamos a tener otro final hoy. Terminamos jugando con 4 delanteros, lo fuimos a buscar pero no pudimos ganar”, expresó el entrenador, subrayando el esfuerzo ofensivo de su equipo en los minutos finales. También destacó que su plantel mostró una superioridad que no se reflejó en el marcador y reconoció que la ilusión era terminar de otra manera. “Creo que hoy fuimos superiores a Quilmes. Tenía otra ilusión de terminar mejor, de que el equipo juegue mejor, hay que saber que esto es fútbol. Creo que por momento los chicos dejaron todo”, afirmó. Finalmente, dejó clara la exigencia que supone el club. “En este club tenés que competir y ser el mejor equipo del torneo. Hoy estoy con bronca”, cerró.