¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Vélez?

Por primera vez en el Clausura, Pusineri repetiría el equipo frente al "Fortín".

FESTEJO. Los jugadores de Atlético se reúnen tras el gol de Leandro Díaz contra River. FESTEJO. Los jugadores de Atlético se reúnen tras el gol de Leandro Díaz contra River. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
28 Septiembre 2025

Atlético ya se instaló en Buenos Aires para afrontar un nuevo desafío en el torneo Clausura. Este lunes, el “Decano” se medirá con Vélez en el estadio José Amalfitani  en busca de su primera victoria en condición de visitante en este certamen, y lo hará con la chance de repetir, por primera vez en el certamen, la misma formación titular que viene de lograr un triunfo resonante frente a River.

Hasta ahora, Lucas Pusineri nunca había podido sostener un “11” idéntico en dos fechas consecutivas. Las lesiones, las sanciones y las expulsiones de futbolistas importantes lo habían obligado a mover piezas y a improvisar soluciones sobre la marcha. Esa falta de continuidad se reflejaba también en el rendimiento irregular del equipo. Sin embargo, la victoria contra el “Millonario” en el Monumental José Fierro le devolvió tranquilidad al entrenador y ahora, con todos los protagonistas disponibles, podrá darle continuidad a una idea de juego que dejó buenas sensaciones y abrió un nuevo horizonte de confianza.

El equipo que se perfila para jugar en Liniers es: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz.

En la última presentación, el paraguayo Ferreira fue uno de los puntos más altos. Autor de uno de los goles, el defensor volvió a mostrar por qué es una amenaza recurrente en las pelotas aéreas gracias a su capacidad de salto. Su entendimiento con Ortiz, otro de los caudillos del plantel, fortaleció a una defensa que transmitió seguridad y personalidad frente a un rival de jerarquía.

En el ataque, Díaz recuperó protagonismo. Con sacrificio, movilidad y carácter, fue decisivo para complicar a la zaga de River y selló su actuación con un gol de penal. A su lado, Mateo Bajamich se movió con inteligencia como mediapunta: generó espacios, se asoció con los volantes y aportó claridad en los últimos metros.

Con el plantel concentrado en la capital, Atlético se prepara para un partido que puede confirmar la levantada. Repetir equipo no solo significa confianza en un plan que funcionó, sino también la posibilidad de consolidar sociedades en el campo y apostar a la regularidad en un torneo que exige constancia para pelear arriba.


