¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Vélez?

Hasta ahora, Lucas Pusineri nunca había podido sostener un “11” idéntico en dos fechas consecutivas. Las lesiones, las sanciones y las expulsiones de futbolistas importantes lo habían obligado a mover piezas y a improvisar soluciones sobre la marcha. Esa falta de continuidad se reflejaba también en el rendimiento irregular del equipo. Sin embargo, la victoria contra el “Millonario” en el Monumental José Fierro le devolvió tranquilidad al entrenador y ahora, con todos los protagonistas disponibles, podrá darle continuidad a una idea de juego que dejó buenas sensaciones y abrió un nuevo horizonte de confianza.