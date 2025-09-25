El sentido mensaje de apoyo del Atlético Mineiro a Tomás Cuello tras su cirugía

El jugador de 25 años había sufrido una fractura de peroné con rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, producto de una caída impactante sobre su propio pie durante el encuentro disputado en La Paz. La gravedad del diagnóstico obligó a una intervención quirúrgica inmediata, que se concretó este martes en el Hospital Mater Dei, bajo la supervisión de los doctores Rodrigo Lasmar y Otaviano Oliveira, especialistas del equipo médico del “Galo”.