El sentido mensaje de apoyo del Atlético Mineiro a Tomás Cuello tras su cirugía

El ex Atlético Tucumán, de 25 años, afronta una larga recuperación tras la cirugía y cuenta con el respaldo de su club y de los hinchas.

EN BUENAS MANOS. Tomás Cuello, tras la cirugía en Belo Horizonte, comenzará la rehabilitación acompañado por el cuerpo médico del Mineiro. EN BUENAS MANOS. Tomás Cuello, tras la cirugía en Belo Horizonte, comenzará la rehabilitación acompañado por el cuerpo médico del Mineiro. ./X @Atletico
Hace 1 Hs

El extremo argentino Tomás Cuello, actualmente en Atlético Mineiro, fue operado tras la dura lesión sufrida la semana pasada en el partido de Copa Sudamericana frente a Bolívar. El procedimiento médico se realizó en Belo Horizonte y, según informó el club, la cirugía resultó exitosa.

El jugador de 25 años había sufrido una fractura de peroné con rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, producto de una caída impactante sobre su propio pie durante el encuentro disputado en La Paz. La gravedad del diagnóstico obligó a una intervención quirúrgica inmediata, que se concretó este martes en el Hospital Mater Dei, bajo la supervisión de los doctores Rodrigo Lasmar y Otaviano Oliveira, especialistas del equipo médico del “Galo”.

Aunque la lesión lo dejará fuera de toda la temporada, la noticia positiva es que la operación salió bien y Cuello ya tiene el alta médica. Atlético Mineiro difundió un comunicado oficial y acompañó al tucumano con mensajes de aliento: “Deseamos una pronta recuperación, hermano. ¡Contá con nosotros, Tomás!”.

Formado en Atlético Tucumán, el extremo se había consolidado en el fútbol brasileño en los últimos años. Ahora, su regreso a las canchas recién podrá producirse en 2026, pero la primera batalla ya está ganada: la cirugía fue exitosa y el camino de su recuperación ya empezó.

