Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Atlético Tucumán
Adrián Sánchez, tras cumplir los 100 partidos con el "Decano": "Me gustaría pelear un título con Atlético Tucumán"
A lo largo de estos tres años, el volante se consolidó como una pieza clave del medio campo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Adrián Sánchez recibió un reconocimiento por los 100 partidos en Atlético Tucumán.
Por
Benjamín Papaterra
Hace 15 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Adrián Sánchez
Renzo Tesuri
Lucas Pusineri
Club Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"
Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses
Tienes un e-mail
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
Más Noticias
Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes
Mundial Sub-20: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo el debut de Argentina ante Cuba?
La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"
Esclarecen el robo a la casa del Pulga Rodríguez: los autores son dos vecinos de 13 años
¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Quilmes?
Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Racing Club-Independiente, el clásico de Avellaneda?
Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar
¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más