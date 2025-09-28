Vélez llega golpeado y con una lluvia de bajas para enfrentar a Atlético Tucumán

Vélez no atraviesa días sencillos. Tras la dura decepción de la serie internacional frente a Racing, el equipo de Guillermo Barros Schelotto enfrenta un panorama repleto de bajas de cara al partido contra Atlético , en Liniers. Aunque pelea por la punta del Grupo B en el Clausura y busca asegurar localía en los playoffs, el presente inmediato está marcado por lo que en el club describen como una verdadera “lluvia de bajas”.
La lista de futbolistas marginados es extensa. La más resonante es la de Manuel Lanzini, quien quedó descartado por una dolencia costal sufrida en el Cilindro y no podrá ser de la partida. También está afuera Aaron Quirós, suspendido por dos fechas tras su expulsión ante San Martín de San Juan. A esto se suman Jano Gordon, con un esguince de tobillo; Tomás Cavanagh, desgarrado en San Juan; y los juveniles Tobías Andrada y Maher Carrizo, convocados a la Selección Sub-20.
El caso más llamativo es el de Imanol Machuca, apartado por la dirigencia luego de una suspensión de FIFA por supuesta falsificación de documentos vinculados a la selección de Malasia. La sanción es de 12 meses y Vélez decidió prescindir del jugador para evitar complicaciones legales.
Dudas y alternativas
A estas bajas se suma la incertidumbre sobre Rodrigo Aliendro, quien arrastra un cuadro febril que lo obligó a salir prematuramente en el duelo copero. Si no llega en condiciones, Claudio Baeza ocuparía su lugar.
En reemplazo de Lanzini, el DT volvió a probar con Tomás Galván como interior, mientras que en la defensa podría regresar Lisandro Magallán, pese a las críticas recibidas por su expulsión en la ida frente a Racing. Otra alternativa es el juvenil Thiago Silvero. En el lateral derecho, Agustín Lagos continuará como titular debido a la lesión de Gordon.
En ofensiva, Guillermo Barros Schelotto maneja distintas variantes. Los extremos disponibles son Francisco Pizzini y Matías Pellegrini, mientras que la gran incógnita es la presencia de Braian Romero, quien busca dejar atrás un desgarro. Si no arranca, el puesto de centrodelantero seguirá en manos de Michael Santos, aunque Dilan Godoy también tiene chances de ser titular, incluso como extremo.
Posible formación
Con este panorama, el once que probó el sábado en la Villa Olímpica fue: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini.
Golpeado pero con la obligación de reaccionar, Vélez buscará sobreponerse a las bajas y sumar en casa para no perder terreno en un Clausura que lo mantiene expectante en la lucha por la clasificación.