Vélez llega golpeado y con una lluvia de bajas para enfrentar a Atlético Tucumán

La lista de futbolistas marginados es extensa. La más resonante es la de Manuel Lanzini, quien quedó descartado por una dolencia costal sufrida en el Cilindro y no podrá ser de la partida. También está afuera Aaron Quirós, suspendido por dos fechas tras su expulsión ante San Martín de San Juan. A esto se suman Jano Gordon, con un esguince de tobillo; Tomás Cavanagh, desgarrado en San Juan; y los juveniles Tobías Andrada y Maher Carrizo, convocados a la Selección Sub-20.