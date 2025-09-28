San Martín de Tucumán empató con Quilmes y no convence en la previa del Reducido
El 1-1 en La Ciudadela reflejó las falencias de un equipo que no encuentra identidad. Sin solidez defensiva ni variantes ofensivas, el “Santo” quedó en deuda ante su gente y deberá cambiar rápido si quiere ser protagonista.
Franco García fue el jugador más peligroso de San Martín. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Temas Gonzalo RodríguezPrimera NacionalMatías GarcíaLa CiudadelaGustavo AbregúMariano CampodónicoDarío SandSan Martín de Tucumán
