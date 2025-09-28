Secciones
San Martín de Tucumán empató con Quilmes y no convence en la previa del Reducido

El 1-1 en La Ciudadela reflejó las falencias de un equipo que no encuentra identidad. Sin solidez defensiva ni variantes ofensivas, el “Santo” quedó en deuda ante su gente y deberá cambiar rápido si quiere ser protagonista.

Franco García fue el jugador más peligroso de San Martín. Franco García fue el jugador más peligroso de San Martín. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Gonzalo RodríguezPrimera NacionalMatías GarcíaLa CiudadelaGustavo AbregúMariano CampodónicoDarío SandSan Martín de Tucumán
