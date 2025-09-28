San Martín de Tucumán empató 1-1 frente a Quilmes

Lo que tenés que saber

Desde las 20.30, San Martín enfrentará a Quilmes en La Ciudadela por la fecha 33 de la Primera Nacional. El "Santo" llega de perder frente a Racing de Córdoba en Nueva Italia, y está 7° con 47 unidades por lo que todavía no tiene asegurado su lugar dentro del Reducido. El "Cervecero", por su parte, tiene 37 puntos sin chances de acceder a la pelea por el segundo ascenso.