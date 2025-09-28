Secciones
EspectáculosFamosos

Alfredo Casero culpó a las víctimas del triple femicidio de Ciudad Evita: "¿Qué querés si te metés con narcos?"

El actor justificó los asesinatos de Morena, Brenda y Lara con expresiones revictimizantes. Colectivos feministas repudiaron sus dichos.

Alfredo Casero. Alfredo Casero.
Hace 26 Min

El asesinato de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa conmocionando a la sociedad. Mientras la Justicia avanza en la investigación y miles de personas de movilizan en repudio, las declaraciones del actor Alfredo Casero encendieron una fuerte polémica: en una entrevista televisiva responsabilizó a las jóvenes por lo sucedido, justificando los crímenes bajo la idea de que “si te metés con narcos, pasan estas cosas”.

Lejos de aportar a la comprensión de la violencia de género y sus múltiples formas, Casero insistió en culpar a las jóvenes y a sus familias. "Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un Iphone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador, pobrecita", expresó. Además, subrayó que el Estado "no tenía ninguna responsabilidad" en el triple femicidio.

Sus declaraciones ocurrieron en el programa Raro, que se emite por Laca Stream, donde incluso se celebraron sus palabras entre los conductores. La actitud revictimizante del actor, que redujo la tragedia a una supuesta elección individual de las jóvenes, multiplicó las críticas desde colectivos feministas, especialistas y referentes sociales.

En la misma línea, el actor comparó la situación con una metáfora despectiva. “Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco… es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer”, afirmó, trasladando la responsabilidad de los crímenes a las víctimas y justificando la violencia ejercida contra ellas.

De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia de género. No se trata únicamente de crímenes ocurridos en vínculos de pareja: también pueden darse en escenarios atravesados por la delincuencia organizada, las redes de trata o el narcotráfico, como en este caso.

En ese sentido, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven difundió datos alarmantes: entre enero y agosto de 2025 se registraron 164 femicidios en Argentina, es decir, uno cada 36 horas. Además, se contabilizaron 264 intentos de femicidio, y 133 niñas y niños quedaron sin madre por estos crímenes.

Movilización y repudio social

El sábado 27 de septiembre, miles de personas y el colectivo Ni Una Menos marcharon de Plaza de Mayo al Congreso para exigir justicia y rechazar la violencia machista. En el acto se denunció también el desmantelamiento de programas estatales de protección a víctimas de violencia de género, resultado del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Los discursos negacionistas y revictimizantes, como los de Casero, fueron señalados como parte de un clima social que busca desplazar la responsabilidad de los femicidios hacia las víctimas, en lugar de poner el foco en los agresores, las redes criminales y la falta de políticas públicas efectivas.

Temas Alfredo Casero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J
2

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Tienes un e-mail
3

Tienes un e-mail

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
4

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
5

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
6

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Más Noticias
Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Qué hacer este domingo 28 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer este domingo 28 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

La K’onga y Luck Ra, en el Día de la Ciudad

La K’onga y Luck Ra, en el Día de la Ciudad

Comentarios