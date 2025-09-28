Alfredo Casero culpó a las víctimas del triple femicidio de Ciudad Evita: "¿Qué querés si te metés con narcos?"

Lejos de aportar a la comprensión de la violencia de género y sus múltiples formas, Casero insistió en culpar a las jóvenes y a sus familias. "Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un Iphone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador, pobrecita", expresó. Además, subrayó que el Estado "no tenía ninguna responsabilidad" en el triple femicidio.