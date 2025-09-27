Gonzalo García causó preocupación al salir en camilla y con cuello ortopédico, pero fue sólo un susto

La escena fue impactante en la derrota de Los Pumas contra Sudáfrica. El tucumano Gonzalo García tendido en el césped, inmovilizado en una camilla, asistido con oxígeno y trasladado en el carrito médico luego de un choque desafortunado con un propio compañero. Pese a la preocupación inicial, antes de dejar el campo de juego “Gonchy” dio señales alentadoras y se mostró consciente.