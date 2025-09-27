Gonzalo García causó preocupación al salir en camilla y con cuello ortopédico, pero fue sólo un susto

La escena fue impactante en la derrota de Los Pumas contra Sudáfrica. El tucumano Gonzalo García tendido en el césped, inmovilizado en una camilla, asistido con oxígeno y trasladado en el carrito médico luego de un choque desafortunado con un propio compañero. Pese a la preocupación inicial, antes de dejar el campo de juego “Gonchy” dio señales alentadoras y se mostró consciente.
El episodio ocurrió cuando el medio scrum intentó tacklear a Manie Libbok, pero el apertura sudafricano lo esquivó con una maniobra brillante. En esa misma acción apareció Guido Petti para detenerlo y, en la caída, terminó golpeando accidentalmente la cabeza de García, que quedó inmóvil en el suelo.
La respuesta médica fue inmediata: lo estabilizaron, colocaron un cuello ortopédico y una mascarilla de oxígeno antes de llevarlo a la sala de atención del estadio. El público lo despidió con aplausos y García, para tranquilidad de todos, levantó el pulgar.
“Está bien, ya está en el vestuario con nosotros. Aún no hay parte médico oficial, pero está bien”, comentó a este diario un integrante del staff argentino.
Los primeros estudios para descartar una lesión grave en la cabeza fueron satisfactorios y de esa manera el jugador pudo dejar la sala médica por sus propios medios, incorporándose luego al vestuario con sus compañeros.
Sin embargo, deberá realizar nuevas evaluaciones en los próximos días. El protocolo de conmoción, que se activa por un lapso de siete días, pone en duda su presencia en Londres para la revancha contra Sudáfrica. El informe oficial se conocerá este domingo, justo antes del viaje del plantel.
Otro de los que terminó con molestias fue otro tucumano: Tomás Albornoz. El apertura, que había regresado recientemente tras lesionarse contra los All Blacks y perderse la serie con Australia, jugó el complemento con una protección en la mano izquierda, ya operada por una luxación.
El tucumano incluso apoyó un try, pero en esa misma jugada sintió una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, justo minutos antes de la caída de García.
Felipe Contepomi evaluará este domingo la situación física de los 23 jugadores que actuaron en Durban para definir si necesita hacer cambios de cara al duelo del próximo sábado en Twickenham.