Agustín Creevy acompañó a la familia de Julián Álvarez y filmó la curiosa reacción de Emilia Ferrero en el penal

La goleada del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid tuvo como gran protagonista a Julián Álvarez, autor de dos goles que encaminaron el triunfo. Pero la fiesta no se vivió solo dentro de la cancha: en las tribunas, la familia del delantero lo alentó junto a un invitado especial, el ex Puma Agustín Creevy.
El histórico hooker de la Selección compartió la experiencia en sus redes sociales, donde mostró imágenes con los padres, el hermano y la pareja del goleador, Emilia Ferrero. “Estuve en el palco alentando a mi amigo y viví un partido increíble: tribunas explotadas, goles y mucha emoción”, escribió Creevy en Instagram.
Uno de los momentos más simpáticos se dio cuando Álvarez tomó la pelota para ejecutar el penal que amplió la ventaja. Antes del inicio del encuentro, Emilia le había confesado a Creevy que cada vez que Julián patea desde los doce pasos se pone tan nerviosa que no puede mirarlos. Fiel a esa costumbre, se levantó del palco y caminó hacia los baños justo en el instante de la ejecución.
Creevy grabó la escena y la compartió entre risas, retratando la superstición de Ferrero. La postal se viralizó rápidamente y sumó un condimento extra al doblete de Julián, que fue ovacionado en el Metropolitano y celebrado con euforia en la intimidad familiar.