Agustín Creevy acompañó a la familia de Julián Álvarez y filmó la curiosa reacción de Emilia Ferrero en el penal

Uno de los momentos más simpáticos se dio cuando Álvarez tomó la pelota para ejecutar el penal que amplió la ventaja. Antes del inicio del encuentro, Emilia le había confesado a Creevy que cada vez que Julián patea desde los doce pasos se pone tan nerviosa que no puede mirarlos. Fiel a esa costumbre, se levantó del palco y caminó hacia los baños justo en el instante de la ejecución.