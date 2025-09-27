El desbordado festejo del "Cholo" Simeone tras el golazo de Julián Álvarez en el 5-2 al Real Madrid

Atlético de Madrid vivió un derbi histórico en el Riyadh Air Metropolitano, donde derrotó 5-2 al Real Madrid, cortando el invicto liguero del equipo de Xabi Alonso en la temporada 2025/26. Más allá de la goleada y del doblete de Julián Álvarez, una de las imágenes más comentadas fue la reacción de Diego Simeone tras el cuarto gol "colchonero".
El momento llegó después del tiro libre perfecto de Álvarez, que puso el partido 4-2. "Cholo" celebró de manera tan expresiva que tomándose la cara. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los hinchas lo destacaron como un símbolo de su intensidad y pasión.
Simeone, sin embargo, mantuvo en paralelo su rol de conductor sereno. Según contó el propio Álvarez tras el encuentro, el técnico había transmitido tranquilidad a sus dirigidos incluso cuando el Real Madrid se había puesto en ventaja. “Nos pidió que estuviésemos tranquilos, que lo estábamos haciendo bien y que siguiéramos trabajando igual”, reveló el delantero.
La reacciÃ³n de Cholo Simeone es espectacular. O futebol Ã© fantÃ¡stico.pic.twitter.com/sE8G9fqwBm— VSports Team (@VSportsTM) September 27, 2025
La filosofía del entrenador se reflejó en la remontada: el Atlético, que había comenzado perdiendo con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, reaccionó antes del descanso con Sørloth y luego mostró carácter para dar vuelta la historia. Para Simeone, esta victoria no solo refuerza la confianza del plantel, sino que también confirma su análisis: “Somos el equipo que más ocasiones de gol crea en La Liga y uno de los que más en Europa”.
Con el triunfo, el Atlético se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos y ratifica que, bajo el mando del Cholo, sigue siendo un rival incómodo para cualquiera.