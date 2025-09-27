El desbordado festejo del "Cholo" Simeone tras el golazo de Julián Álvarez en el 5-2 al Real Madrid

La filosofía del entrenador se reflejó en la remontada: el Atlético, que había comenzado perdiendo con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, reaccionó antes del descanso con Sørloth y luego mostró carácter para dar vuelta la historia. Para Simeone, esta victoria no solo refuerza la confianza del plantel, sino que también confirma su análisis: “Somos el equipo que más ocasiones de gol crea en La Liga y uno de los que más en Europa”.