Secciones
DeportesFútbol

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

Un error en la cuenta oficial de la ceremonia en X publicó al argentino como ganador del Trofeo Lev Yashin 2025, cuando en realidad el premio fue para Gianluigi Donnarumma. El posteo fue borrado en minutos, pero alcanzó para volverse viral entre los hinchas argentinos.

Emiliano Martínez con el trofeo Lev Yashin 2024. Emiliano Martínez con el trofeo Lev Yashin 2024.
Hace 34 Min

La gala del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París dejó una escena insólita que tuvo como protagonista indirecto a Emiliano “Dibu” Martínez. Mientras Gianluigi Donnarumma se preparaba para recibir el Trofeo Lev Yashin -destinado al mejor arquero de la temporada-, un error en redes sociales encendió la confusión.

El community manager de la cuenta oficial de la ceremonia en X (ex Twitter) publicó el top ten de los arqueros. Las imágenes correspondían al ranking actualizado de la temporada actual, con Donnarumma en lo más alto. Sin embargo, el texto que acompañaba al posteo era del año anterior y mencionaba al "Dibu" Martínez como el ganador.

El error duró apenas unos minutos antes de ser borrado y corregido, pero fue suficiente para que los usuarios más atentos hicieran capturas de pantalla. En cuestión de segundos, el supuesto triunfo del arquero argentino comenzó a circular por las redes con tono de broma y orgullo: “Ya sabemos que el Dibu es el mejor”, escribieron muchos hinchas.

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

El verdadero ganador

El premio finalmente quedó en manos de Donnarumma, actual arquero del Manchester City, quien brilló en la temporada pasada con el París Saint-Germain. El italiano ganó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa, lo que lo consagró por segunda vez como el mejor arquero del mundo (ya lo había logrado en 2021).

Con esta distinción, Donnarumma alcanzó en el palmarés al propio "Dibu" Martínez, que había conquistado el Lev Yashin en 2023 y 2024. En la edición 2025, el argentino quedó en el octavo lugar del ranking, aunque el blooper lo devolvió -al menos por unos minutos- a la cima.

Lo que comenzó como un error terminó transformándose en un momento viral que reforzó el cariño de los fanáticos por el arquero de la Selección argentina.

Temas Balón de OroEmiliano MartínezGianluigi Donnarumma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es Kate Scott, la periodista británica que condujo la gala del Balón de Oro 2025?

¿Quién es Kate Scott, la periodista británica que condujo la gala del Balón de Oro 2025?

Se siente ganador del Balón de Oro: Lamine Yamal organizó un viaje a París con 20 personas y una lujosa fiesta privada

Se siente ganador del Balón de Oro: Lamine Yamal organizó un viaje a París con 20 personas y una lujosa fiesta privada

Se entrega el Balón de Oro: Dembélé y Yamal, cara a cara por el trono del fútbol

Se entrega el Balón de Oro: Dembélé y Yamal, cara a cara por el trono del fútbol

El padre de Lamine Yamal prometió revancha tras el Balón de Oro 2025: “El próximo año es nuestro”

El padre de Lamine Yamal prometió revancha tras el Balón de Oro 2025: “El próximo año es nuestro”

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
4

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas
5

Suenan las alarmas por los barrabravas

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios