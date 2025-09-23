El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París dejó una escena insólita que tuvo como protagonista indirecto a Emiliano “Dibu” Martínez. Mientras Gianluigi Donnarumma se preparaba para recibir el Trofeo Lev Yashin -destinado al mejor arquero de la temporada-, un error en redes sociales encendió la confusión.
El community manager de la cuenta oficial de la ceremonia en X (ex Twitter) publicó el top ten de los arqueros. Las imágenes correspondían al ranking actualizado de la temporada actual, con Donnarumma en lo más alto. Sin embargo, el texto que acompañaba al posteo era del año anterior y mencionaba al "Dibu" Martínez como el ganador.
El error duró apenas unos minutos antes de ser borrado y corregido, pero fue suficiente para que los usuarios más atentos hicieran capturas de pantalla. En cuestión de segundos, el supuesto triunfo del arquero argentino comenzó a circular por las redes con tono de broma y orgullo: “Ya sabemos que el Dibu es el mejor”, escribieron muchos hinchas.
El verdadero ganador
El premio finalmente quedó en manos de Donnarumma, actual arquero del Manchester City, quien brilló en la temporada pasada con el París Saint-Germain. El italiano ganó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa, lo que lo consagró por segunda vez como el mejor arquero del mundo (ya lo había logrado en 2021).
Con esta distinción, Donnarumma alcanzó en el palmarés al propio "Dibu" Martínez, que había conquistado el Lev Yashin en 2023 y 2024. En la edición 2025, el argentino quedó en el octavo lugar del ranking, aunque el blooper lo devolvió -al menos por unos minutos- a la cima.
Lo que comenzó como un error terminó transformándose en un momento viral que reforzó el cariño de los fanáticos por el arquero de la Selección argentina.