Debut histórico de la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 de Chile

El Mundial Sub 20 de Chile será recordado no solo por la aparición de nuevas figuras juveniles, sino también por la presentación oficial de la tarjeta verde, un recurso tecnológico que busca convertirse en alternativa al VAR. El debut se produjo en el estadio de Valparaíso, durante el encuentro inaugural de la fecha, en el que Ucrania venció 2-1 a Corea del Sur.