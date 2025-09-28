Secciones
Debut histórico de la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 de Chile

El sistema Football Video Support (FVS) tuvo su estreno oficial en Valparaíso durante el partido entre Ucrania y Corea del Sur. Se plantea como una alternativa más económica y ágil al VAR tradicional.

Hace 1 Hs

El Mundial Sub 20 de Chile será recordado no solo por la aparición de nuevas figuras juveniles, sino también por la presentación oficial de la tarjeta verde, un recurso tecnológico que busca convertirse en alternativa al VAR. El debut se produjo en el estadio de Valparaíso, durante el encuentro inaugural de la fecha, en el que Ucrania venció 2-1 a Corea del Sur.

Cómo funciona el sistema FVS

La tarjeta verde está respaldada por el sistema denominado Football Video Support (FVS). Su objetivo es evitar pérdidas de tiempo y reducir los altos costos de implementación que implica el VAR. La principal novedad es que los reclamos pueden ser realizados directamente por los cuerpos técnicos, que cuentan con un máximo de dos pedidos por partido.

Las jugadas que pueden ser revisadas son las mismas que habitualmente se chequean en el VAR: goles, penales, expulsiones directas o confusión de identidad. La diferencia está en la activación: el reclamo se hace a través de la tarjeta verde, que funciona como una señal oficial para detener el juego.

Los primeros casos de uso

El debut del sistema estuvo a cargo del árbitro costarricense Keylor Herrera. Durante el encuentro entre Ucrania y Corea, se registraron dos situaciones claves:

El reclamo de Corea que fue desestimado. El técnico Lee Chang-Won solicitó revisar una posible infracción dentro del área, pero el pedido no prosperó. Mientras que el uso ucraniano fue exitoso: a los 52 minutos, tras un gol de Ham Sun-Woo para Corea, el entrenador europeo activó la tarjeta verde. Luego de consultar en cabina, Herrera invalidó la acción por posición adelantada.

Finalmente, Ucrania se llevó la victoria por 2-1 con goles de Hennadiy Synchuk (13’) y Oleksandr Pyshchur (16’). Corea del Sur descontó a través de Kim Myung-jun a los 79 minutos.

El contexto del torneo

El estreno de la tarjeta verde se enmarca en el arranque de la fase inicial del Mundial Sub 20. En otros resultados, Paraguay venció 3-2 a Panamá, Chile superó 2-1 a Nueva Zelanda y Japón derrotó 2-0 a Egipto.

La atención también está puesta en la selección argentina de Diego Placente, que debutaba hoy ante Cuba a las 20:00 en el Grupo D. Luego se medirá contra Australia y cerrará la primera fase frente a Italia.

Con esta novedad tecnológica, el certamen juvenil no solo promete emociones deportivas, sino también un banco de pruebas para el futuro arbitraje del fútbol mundial.

