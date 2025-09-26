Atlético Tucumán y su deuda pendiente como visitante: apenas cinco puntos y seis goles en 12 partidos

El Clausura trajo consigo un cambio en la imagen futbolística. Atlético mostró pasajes de buen juego, con partidos como los de Gimnasia en La Plata o frente a Newell’s en Rosario, en los que generó varias situaciones de peligro. Sin embargo, la historia volvió a repetirse: la falta de eficacia le impidió transformar el dominio en puntos. En lo que va del torneo, el equipo lleva cuatro presentaciones de visitante, con apenas dos goles a favor, ambos convertidos en el empate frente a Sarmiento en Junín.