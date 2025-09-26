Franco Colapinto recibió un fuerte respaldo de Pierre Gasly y sueña con seguir en Alpine en 2026

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera dentro de la Fórmula 1. Aunque los resultados en pista todavía no acompañan del todo, su evolución a bordo del A525 y la buena relación que construyó con Pierre Gasly en Alpine empiezan a darle crédito en el futuro inmediato de la escudería. El propio Gasly, que ya tiene asegurada su continuidad hasta 2026, se refirió al piloto argentino con palabras que alimentan la ilusión.
En una entrevista reciente el francés no dudó en hacerle un guiño a su compañero: “Franco ha demostrado cosas muy buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, señaló. La declaración no pasó inadvertida, ya que Gasly es una voz influyente dentro del equipo y suele ser escuchado por Flavio Briatore, asesor principal de la escudería. De hecho, el histórico dirigente italiano fue claro al señalar que solo hay dos nombres en carrera para la segunda butaca: Colapinto y Aron Paul, actual piloto reserva.
La confianza de Gasly en el argentino va más allá de lo deportivo. Según explicó, la relación con el equipo y con Briatore es transparente y abierta, lo que da lugar a que sus opiniones sean tenidas en cuenta al momento de definir el futuro de Alpine. En ese contexto, la recomendación pública a favor de Colapinto puede tener un peso decisivo en las conversaciones que marcarán el rumbo del proyecto.
El rendimiento del joven de Pilar también respalda esta posibilidad. En las últimas carreras, Colapinto logró superar a Gasly en Budapest, Zandvoort y Bakú, y en Monza volvió a estar por delante hasta que una orden de equipo lo obligó a ceder posiciones. Esa regularidad, sumada a su capacidad técnica y al trabajo en la estrategia, lo posiciona como una alternativa seria de cara a 2026.
Gasly lo resumió en pocas palabras días atrás: “Siempre he dicho que se necesita al piloto más rápido posible, que aporte en la retroalimentación técnica y ayude con las estrategias. Cuando luchás adelante con dos coches, podés disfrutarlo más y probar distintas opciones”. En Alpine, la decisión final aún no está tomada, pero Colapinto ya consiguió algo fundamental: el respaldo de su compañero y un lugar real en la discusión sobre el futuro del equipo.