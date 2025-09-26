Franco Colapinto recibió un fuerte respaldo de Pierre Gasly y sueña con seguir en Alpine en 2026

En una entrevista reciente el francés no dudó en hacerle un guiño a su compañero: “Franco ha demostrado cosas muy buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, señaló. La declaración no pasó inadvertida, ya que Gasly es una voz influyente dentro del equipo y suele ser escuchado por Flavio Briatore, asesor principal de la escudería. De hecho, el histórico dirigente italiano fue claro al señalar que solo hay dos nombres en carrera para la segunda butaca: Colapinto y Aron Paul, actual piloto reserva.