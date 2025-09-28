Donald Trump insinuó un avance en las negociaciones por la paz en Medio Oriente

El mandatario ya había afirmado el viernes que creía haber alcanzado un "acuerdo" para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que Washington presentara un plan de paz de 21 puntos a Netanyahu y a varios países árabes y musulmanes. Según una fuente diplomática, la propuesta incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes, la retirada de las tropas y el establecimiento de un futuro gobierno sin Hamás.