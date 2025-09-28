Secciones
Mundo

Donald Trump insinuó un avance en las negociaciones por la paz en Medio Oriente

"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande", dijo el presidente estadounidense.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que existe “una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, en la antesala de la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca.

"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!", escribió en letras mayúsculas.

El mandatario ya había afirmado el viernes que creía haber alcanzado un "acuerdo" para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que Washington presentara un plan de paz de 21 puntos a Netanyahu y a varios países árabes y musulmanes. Según una fuente diplomática, la propuesta incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes, la retirada de las tropas y el establecimiento de un futuro gobierno sin Hamás.

"Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra", prometió Trump.

Por su parte, Netanyahu declaró a Fox News: "Queremos deshacernos del régimen de Hamás, desarmarlo, desmilitarizar Gaza y construir un nuevo futuro para los habitantes de Gaza y los israelíes, y para toda la región". Sin embargo, puso en duda la participación de la Autoridad Palestina en un futuro gobierno del enclave.

El viernes, en su discurso ante la ONU, Netanyahu había criticado a los países que en los últimos días reconocieron al Estado de Palestina, como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia. La creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para Israel, aseguró, y prometió "terminar el trabajo" contra Hamás lo más rápido posible.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.219 personas en Israel y 251 fueron secuestradas, la ofensiva de represalia dejó 66.005 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

