Secciones
EconomíaNoticias económicas

"Son manotazos de ahogado", dijo uno de los economistas más escuchados de la city sobre la nueva restricción cambiaria

El especialista aseguró que "es una señal horrible para los mercados".

Hace 1 Hs

El economista Christian Buteler, una de las voces más escuchadas en la city, criticó con dureza la última medida del Banco Central (BCRA) que reinstauró restricciones cruzadas entre la compra de dólar oficial y dólares financieros (MEP y contado con liquidación).

En diálogo con Radio Splendid, el especialista sostuvo que la disposición “es una vuelta atrás con todo lo que se venía haciendo y armando nuevamente el cepo. La verdad que es una señal horrible para los mercados, porque inmediatamente te preguntás cuál puede ser la próxima medida. ¿Te van a dejar comprar U$S200 nada más porque la gente demanda demasiados dólares?”.

Buteler remarcó que la decisión “daña la credibilidad” y consideró que el Gobierno “da manotazos de ahogado”. “Pensé que después de lo que sucedió la semana pasada, el Gobierno había tomado nota que algunas medidas eran contraproducentes, pero por lo visto no”, analizó.

Según el economista, la normativa “aleja a las inversiones” y afecta a potenciales operaciones financieras. “Por ejemplo, una empresa americana que quiera sacar alguna operación por contado con liquidación, hoy en día esto la deja más lejos”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el Ejecutivo vuelve a caer en prácticas improvisadas: “Acá se tomó una medida a las apuradas, no se pensó; no podés seguir cambiando las reglas de juego cada cinco minutos, porque fue parte de la crisis que se desató en estas últimas semanas. Mostrar que no tiene credibilidad el equipo económico ni el programa económico deriva en manotazos de ahogado constantes”.

Finalmente, Buteler concluyó que “estas medidas no te producen ninguna solución, sino que te generan otros problemas. Lo que a mí esto me marca es la desesperación que tienen. Lo que hay atrás es la falta de dólares”.

Temas El Dólar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Retenciones: la carne vacuna y aviar también quedarán libres de impuestos a la exportación

Retenciones: la carne vacuna y aviar también quedarán libres de impuestos a la exportación

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal

Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal

El campo le exige al Gobierno un plan claro para eliminar las retenciones

El campo le exige al Gobierno un plan claro para eliminar las retenciones

Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Tienes un e-mail
2

Tienes un e-mail

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
3

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
4

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
5

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
6

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Más Noticias
Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Comentarios