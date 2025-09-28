"Son manotazos de ahogado", dijo uno de los economistas más escuchados de la city sobre la nueva restricción cambiaria

El economista Christian Buteler, una de las voces más escuchadas en la city, criticó con dureza la última medida del Banco Central (BCRA) que reinstauró restricciones cruzadas entre la compra de dólar oficial y dólares financieros (MEP y contado con liquidación).
En diálogo con Radio Splendid, el especialista sostuvo que la disposición “es una vuelta atrás con todo lo que se venía haciendo y armando nuevamente el cepo. La verdad que es una señal horrible para los mercados, porque inmediatamente te preguntás cuál puede ser la próxima medida. ¿Te van a dejar comprar U$S200 nada más porque la gente demanda demasiados dólares?”.
Buteler remarcó que la decisión “daña la credibilidad” y consideró que el Gobierno “da manotazos de ahogado”. “Pensé que después de lo que sucedió la semana pasada, el Gobierno había tomado nota que algunas medidas eran contraproducentes, pero por lo visto no”, analizó.
Según el economista, la normativa “aleja a las inversiones” y afecta a potenciales operaciones financieras. “Por ejemplo, una empresa americana que quiera sacar alguna operación por contado con liquidación, hoy en día esto la deja más lejos”, señaló.
En ese sentido, advirtió que el Ejecutivo vuelve a caer en prácticas improvisadas: “Acá se tomó una medida a las apuradas, no se pensó; no podés seguir cambiando las reglas de juego cada cinco minutos, porque fue parte de la crisis que se desató en estas últimas semanas. Mostrar que no tiene credibilidad el equipo económico ni el programa económico deriva en manotazos de ahogado constantes”.
Finalmente, Buteler concluyó que “estas medidas no te producen ninguna solución, sino que te generan otros problemas. Lo que a mí esto me marca es la desesperación que tienen. Lo que hay atrás es la falta de dólares”.