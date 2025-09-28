Marc Márquez conquistó su séptimo título mundial en MotoGP e igualó a Valentino Rossi

Marc Márquez volvió a la cima del motociclismo mundial. Este domingo, en el circuito de Motegi, el español de 32 años aseguró su séptimo campeonato de MotoGP al terminar segundo en el Gran Premio de Japón, resultado que lo coloca a un solo título del legendario Giacomo Agostini.
La carrera fue ganada por su compañero de Ducati, Francesco Bagnaia, pero a Marc le bastaba con cruzar la meta detrás de él para sellar el campeonato, incluso si su principal rival, su hermano Álex Márquez, lograba imponerse, aunque terminó sexto.
La conquista tiene un valor especial: llega tras cinco años de lesiones y después de haber cambiado de escudería, dejando Honda (con la que ganó seis títulos entre 2012 y 2019) para sumarse a Ducati. “No consigo ni hablar, solo quiero disfrutar el momento. Fue muy difícil. Estoy sorprendido conmigo mismo”, declaró emocionado Márquez.
Marc Márquez, a la altura de Valentino Rossi
El título ratifica un dominio casi absoluto durante la temporada: 11 victorias en 16 grandes premios, ocho poles y solo una carrera sin podio, además de 10 dobletes entre carreras sprint y domingos. A falta de cinco fechas, acumulaba 512 puntos y 182 de ventaja sobre Álex Márquez, suficiente para asegurar la corona.
A bit of aura farming by @marcmarquez93 #GermanGP ð©ðª pic.twitter.com/PKn0bfT52k— MotoGP (@MotoGP) July 13, 2025
Con este logro, Márquez iguala a Valentino Rossi en cantidad de títulos en la máxima categoría y se acerca a Agostini, dueño de ocho campeonatos en MotoGP y 15 en total. Incluso el propio Agostini elogió al catalán: “Marc es capaz de batir mi récord de campeonatos”.
El triunfo consolida el regreso del piloto de Cervera a la élite. “Todos estos resultados no son más que la consagración de un campeón redescubierto”, destacó Luigi Dall’Igna, jefe de Ducati.
Más de 2.100 días después de su última consagración, Márquez volvió a reinar en MotoGP.