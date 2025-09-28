Secciones
DeportesMotores

Marc Márquez conquistó su séptimo título mundial en MotoGP e igualó a Valentino Rossi

El piloto español se consagró en Motegi tras finalizar segundo en el Gran Premio de Japón. Sumó su primera corona con Ducati.

EMOCIONADO. Mar Márquez obtuvo toda la gloria con Ducati. FOTO TOMADA DE MOTOGP.COM EMOCIONADO. Mar Márquez obtuvo toda la gloria con Ducati. FOTO TOMADA DE MOTOGP.COM
Hace 1 Hs

Marc Márquez volvió a la cima del motociclismo mundial. Este domingo, en el circuito de Motegi, el español de 32 años aseguró su séptimo campeonato de MotoGP al terminar segundo en el Gran Premio de Japón, resultado que lo coloca a un solo título del legendario Giacomo Agostini.

La carrera fue ganada por su compañero de Ducati, Francesco Bagnaia, pero a Marc le bastaba con cruzar la meta detrás de él para sellar el campeonato, incluso si su principal rival, su hermano Álex Márquez, lograba imponerse, aunque terminó sexto.

La conquista tiene un valor especial: llega tras cinco años de lesiones y después de haber cambiado de escudería, dejando Honda (con la que ganó seis títulos entre 2012 y 2019) para sumarse a Ducati. “No consigo ni hablar, solo quiero disfrutar el momento. Fue muy difícil. Estoy sorprendido conmigo mismo”, declaró emocionado Márquez.

Marc Márquez, a la altura de Valentino Rossi

El título ratifica un dominio casi absoluto durante la temporada: 11 victorias en 16 grandes premios, ocho poles y solo una carrera sin podio, además de 10 dobletes entre carreras sprint y domingos. A falta de cinco fechas, acumulaba 512 puntos y 182 de ventaja sobre Álex Márquez, suficiente para asegurar la corona.

Con este logro, Márquez iguala a Valentino Rossi en cantidad de títulos en la máxima categoría y se acerca a Agostini, dueño de ocho campeonatos en MotoGP y 15 en total. Incluso el propio Agostini elogió al catalán: “Marc es capaz de batir mi récord de campeonatos”.

El triunfo consolida el regreso del piloto de Cervera a la élite. “Todos estos resultados no son más que la consagración de un campeón redescubierto”, destacó Luigi Dall’Igna, jefe de Ducati.

Más de 2.100 días después de su última consagración, Márquez volvió a reinar en MotoGP.

Temas MotoGPValentino RossiMarc Márquez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tienes un e-mail
1

Tienes un e-mail

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
2

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
3

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Un triple en el último segundo
4

Un triple en el último segundo

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
5

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
6

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Más Noticias
Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Un triple en el último segundo

Un triple en el último segundo

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Comentarios