Avena cortada, arrollada o instantánea: ¿cuál es la variedad más saludable?

La avena es una opción clásica en los desayunos de muchas personas. Ya sea en forma de granola o incorporada en panqueques, sus beneficios nutricionales la convierten en un alimento infaltable. Pero, ¿sabías que no todas las variedades de avena son iguales? Desde la avena instantánea hasta la cortada con acero (también llamada avena irlandesa), existen diferencias que pueden impactar en tu salud.
Un artículo de The Huffington Post Australia, en colaboración con las dietistas acreditadas Alexandra Parker y Anna Debenham, del equipo The Biting Truth, detalla las características nutricionales de cada tipo y señala cuál es la más saludable. Si estás buscando la opción más beneficiosa, prestá atención al nivel de procesamiento: cuanto menor sea, mejor.
La avena cortada con acero, la gran ganadora
“La avena cortada con acero es la más parecida a su forma original”, explicó Alexandra Parker. Se obtiene al cortar el grano entero en trozos con cuchillas de acero, por lo que conserva su textura masticable y un sabor a nuez. Esta variedad tarda más en cocinarse , alrededor de 30 minutos, pero es la que mantiene más fibra y nutrientes intactos.
Parker recomendó un método práctico para prepararla: “Poné a hervir una parte de avena por tres partes de líquido, apagá el fuego y dejala reposar tapada toda la noche. A la mañana siguiente estará lista”. Además, destacó que esta variedad tiene un índice glucémico (IG) bajo, lo que contribuye a estabilizar el azúcar en sangre y proporciona energía sostenida.
Avena arrollada: práctica y saludable
La avena arrollada, también conocida como avena en hojuelas, es otra excelente opción. “Se trata de avena entera que primero se cuece al vapor para ablandarla y luego se aplana con rodillos hasta obtener un grosor uniforme”, explicó Parker. Este procesamiento moderado permite una cocción rápida (entre 2 y 5 minutos) sin sacrificar demasiados nutrientes.
Gracias a que conserva buena parte de su fibra, esta variedad también ayuda a mantener la saciedad por más tiempo. Además, su textura permite utilizarla en preparaciones variadas como granolas caseras, galletas o desayunos fríos.
Avena instantánea: la más rápida, pero la menos completa
La avena instantánea o rápida es la más procesada de las tres. Según explicó Anna Debenham, “estas variedades están parcialmente cocidas, secadas, y luego laminadas en copos más finos para que se cocinen más rápido”. Aunque esto la vuelve práctica, implica también una pérdida de fibra y textura.
“Muchas veces se les agregan ingredientes como leche descremada en polvo, emulsionantes o conservantes para lograr una consistencia cremosa al cocinarlas”, detalló Debenham. También es frecuente que vengan con sabores añadidos como miel, manzana o canela, lo que incrementa el contenido de azúcares. Por eso, las expertas recomiendan revisar bien las etiquetas antes de elegir este tipo de producto.
¿Cuál conviene elegir?
Si bien todas las variedades derivan del mismo grano entero, el grado de procesamiento marca la diferencia. “La avena cortada en acero y la avena en hojuelas tienen más fibra y un IG más bajo, lo que te mantiene saciado por más tiempo”, explicó Parker. En cambio, la avena instantánea, al estar más procesada, pierde parte de esos beneficios.
La recomendación general es clara: “Nuestra sugerencia es optar por avena tradicional en hojuelas o avena cortada en trozos, si contás con el tiempo para cocinarla”, concluyó Debenham. Así, podés aprovechar al máximo los nutrientes de este superalimento y arrancar el día con energía sostenida.