Avena cortada, arrollada o instantánea: ¿cuál es la variedad más saludable?

La avena es una opción clásica en los desayunos de muchas personas. Ya sea en forma de granola o incorporada en panqueques, sus beneficios nutricionales la convierten en un alimento infaltable. Pero, ¿sabías que no todas las variedades de avena son iguales? Desde la avena instantánea hasta la cortada con acero (también llamada avena irlandesa), existen diferencias que pueden impactar en tu salud.