Los primeros aprendizajes de “Enseñame Tucumán”

El concurso educativo se inició como una práctica pedagógica innovadora, que a través de un dispositivo lúdico, creativo y participativo, propuso incentivar a los estudiantes de las escuelas secundarias a profundizar sus conocimientos sobre la provincia, así como a desarrollar una mirada crítica sobre los procesos sociales, culturales y territoriales que la han atravesado. Se emplearon los libros sobre Tucumán que se publicaron para el bicentenario de la Independencia y un equipo de especialistas adaptó los contenidos para el estudio de los chicos del secundario. La ministra de Educación, Susana Montaldo, recordó cómo había surgido esta idea desde una charla inicial con el Gerente de Redacción de LA GACETA, Federico van Mameren, en recuerdo de aquel sueño de 1979, “y yo le dije que me parecía fundamental que los tucumanos conozcamos nuestra historia porque eso nos ayuda a construir nuestra identidad; conocer nuestra historia nos ayuda a valorar y a amar la tierra de la que venimos”.