Huirapuca sigue a paso firme y derrotó a Natación y Gimnasia

Allí apareció la figura de Delfina Lazcano, quien ingresó exclusivamente para la tanda de penales australianos y se convirtió en la gran heroína: no recibió ningún gol y le dio confianza a sus compañeras. El primer intento fue el más polémico, cuando Sofía Vasile, arquera de Natación y Gimnasia, cometió una infracción sobre Victoria Santamarina. Pese a los reclamos, la jugada fue validada y la jugadora de Huirapuca convirtió desde el punto penal. Luego, la visita mantuvo la calma y cerró la serie 2-0, firmando un triunfo valioso en condición de visitante.