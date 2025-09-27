Huirapuca sigue a paso firme y derrotó a Natación y Gimnasia

El duelo entre Natación y Gimnasia y Huirapuca cumplió con las expectativas de ser uno de los choques más atractivos de la fecha del Anual de hockey tucumano.
Las locales tenían la gran chance de asegurarse el primer lugar en la clasificación, a falta de una fecha, pero las de Concepción, tras el triunfo desde el shoot-out, parecerían arrebatarle el liderazgo sobre el final del certamen, aunque ambas ya están clasificadas a las semifinales de manera directa por ocupar los primeros dos puestos de la tabla de posiciones, de un torneo que el tendrá el final de la fase regular la próxima semana.
Desde el inicio, el conjunto de Concepción mostró su juego, aunque recién se puso en ventaja en el segundo cuarto. Milagro Almaraz, tras un córner corto, abrió el marcador en la primera situación clara que tuvo su equipo, luego de haber desperdiciado varias oportunidades en el arranque.
Natación y Gimnasia reaccionó en el tercer cuarto y consiguió la igualdad también desde una jugada fija. Un córner corto con rebote le permitió a Constanza Suárez capturar la bocha y mandar la pelota al fondo de la red para el 1-1. El envión anímico le dio aire al equipo, que volvió a golpear en el inicio del último cuarto: nuevamente Suárez, esta vez con un desvío bien colocado, firmó el 2-1 para las locales.
Pero Huirapuca no bajó los brazos y encontró la igualdad en el último tramo del partido.
En otro córner corto, el remate inicial fue tapado por la defensa, pero en el rebote apareció Lourdes Figueroa que aprovechó un tiro cruzado para empujar la bocha casi sobre la línea para decretar el 2-2 y llevar la definición a los shot outs.
Allí apareció la figura de Delfina Lazcano, quien ingresó exclusivamente para la tanda de penales australianos y se convirtió en la gran heroína: no recibió ningún gol y le dio confianza a sus compañeras. El primer intento fue el más polémico, cuando Sofía Vasile, arquera de Natación y Gimnasia, cometió una infracción sobre Victoria Santamarina. Pese a los reclamos, la jugada fue validada y la jugadora de Huirapuca convirtió desde el punto penal. Luego, la visita mantuvo la calma y cerró la serie 2-0, firmando un triunfo valioso en condición de visitante.
Otros resultados
En el resto de la jornada también hubo resultados importantes. San Martín se impuso 4-1 ante Universitario jugando de visitante, en tanto que Tucumán Rugby A venció 3-2 a La Querencia, Jockey goleó 10-0 a Tucumán Rugby B y Los Tarcos derrotó 3-2 a Lawn Tennis.
En el Anual B, por la fecha 17, San Martín Blanco empató 3-3 con Universitario Gris, Villa Mitre A venció 6-3 a Monteros Naranja. Tucumán Rugby D, le ganó 4-1 a Lince en su casa, mientras que las “Decanas” de Atlético le golearon 5-0 a Jockey B. Cardenales, por su parte, venció 2-0 a Los Tarcos.