La K’onga y Luck Ra, en el Día de la Ciudad

Festival gratuito en el hipódromo del parque 9 de Julio con artistas populares de varios géneros.

Mañana se conmemora el Día de la Ciudad por el 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento, y asimismo el Día de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de la Capital. Pero las celebraciones principales se adelantan 24 horas y tendrán lugar esta tarde desde las 16 en la Gran Fiesta de la Ciudad que tendrá lugar en el hipódromo de Tucumán (avenida Irineo Leguisamo al 800, en el parque 9 de Julio), con entrada libre y gratuita, pero cupo limitado a la capacidad del lugar, en una propuesta de la Municipalidad capitalina.

La música será dominante en la jornada, con la presencia nacional del cantante Luck Ra y del grupo cuartetero La K’onga, y una cartelera que se completa con artistas tucumanos que abarcan los ritmos tropicales, el folclore norteño, el hip hop urbano y el rock: actuarán en vivo La Wai Fai, Las 4 Cuerdas, Los Avelinos 3G, Dj Gonzalo Apadula, Sires, Adriana Tula, Sofía Ascárate, Esteban Martínez Mirabella, Poly Argañaraz, José Arcuri, Negro Burgo, Cecilia Paliza, Enrique y Tomás Olmos, Leo Romano, Malamba y 4G Battles. Animarán el evento los acróbatas Lisandro Goytía y Judith López y los actores Santiago Guaraz y Patxi Salas; en el predio se instalarán las ferias municipales que reúnen a emprendedores, artesanos y gastronómicos.

Otro festival con acceso libre, pero organizado de modo independiente, tendrá lugar en el local de Marina Alfaro 955, desde las 17, con el rock, metal y punk de Gaucho, Metal Pesao, Vieja Viola e Hienas. Y desde las 21.30, dentro del ciclo Cultura Bar del Septiembre Musical y también gratis, Bad Sneakers llevará su tributo al soul y al blues de Stevie Ray Vaughan al Bar Irlanda (Catamarca 380).

