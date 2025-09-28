La K’onga y Luck Ra, en el Día de la Ciudad

Mañana se conmemora el Día de la Ciudad por el 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento, y asimismo el Día de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de la Capital. Pero las celebraciones principales se adelantan 24 horas y tendrán lugar esta tarde desde las 16 en la Gran Fiesta de la Ciudad que tendrá lugar en el hipódromo de Tucumán (avenida Irineo Leguisamo al 800, en el parque 9 de Julio), con entrada libre y gratuita, pero cupo limitado a la capacidad del lugar, en una propuesta de la Municipalidad capitalina.