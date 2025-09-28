La luz que no podemos perder

No solo las democracias mueren en la oscuridad, son civilizaciones enteras las que perecen. El mensaje de los medios de comunicación en este Día Mundial de las Noticias no es salvar puestos de trabajo de un sector en concreto, sino salvar lo que hemos construido a lo largo de miles de años. Merece la pena luchar por nuestra civilización. Una inmensa mayoría de periodistas hacen el juramento silencioso de servir a la comunidad sirviendo a la verdad. Se trata de un deber sagrado que llena nuestras vidas de una manera que compensa con creces cualquier carencia o privación económica.