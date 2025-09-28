El periodismo bajo asedio

Y luego está Gaza. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) asegura que casi 200 periodistas han sido asesinados en Gaza en los últimos dos años. Y dice haber registrado más de 20 incidentes en los que se habría atacado deliberadamente a personas concretas. Algunos de los periodistas que trabajan para la AFP en Gaza se niegan a llevar chalecos antibala porque temen que eso los convierta en un objetivo. También afirman que la gente tiene miedo de estar cerca de ellos porque cree que los periodistas son objetivos. Y, sin embargo, quizás lo más notable es que pocos gobiernos, entre los muchos países que han prosperado gracias a la libertad de prensa, están dispuestos a dar un paso al frente para defender los hechos, la verdad y la libertad de prensa. Muchos periodistas valientes y dedicados se sienten terriblemente solos en este momento.