Inter Miami empató con Toronto FC y se aleja de la cima de la MLS

Inter Miami empató 1-1 ante Toronto FC, en un partido clave por la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que contó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares, dejó pasar una oportunidad importante de acercarse a la cima de la Conferencia Este y complicó sus aspiraciones por la Supporters Shield, aunque debe recuperar algunos partidos pendientes.
La apertura del marcador llegó en el cierre del primer tiempo. Jordi Alba ejecutó un centro perfecto y Tadeo Allende apareció de cabeza en el área chica para anotar el 1-0. El empate llegó a los 60 minutos: una serie de errores defensivos terminó en los pies de Djordje Mihailovic, que remató sin oposición para decretar la igualdad.
Con este resultado, suma 56 puntos en 30 partidos, quedando por debajo de Philadelphia Union (60) y FC Cincinnati (58). Su ventaja: tiene dos partidos menos que sus rivales directos y depende de sí mismo para volver a la cima.