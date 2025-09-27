Inter Miami empató con Toronto FC y se aleja de la cima de la MLS

Inter Miami empató 1-1 ante Toronto FC, en un partido clave por la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que contó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares, dejó pasar una oportunidad importante de acercarse a la cima de la Conferencia Este y complicó sus aspiraciones por la Supporters Shield, aunque debe recuperar algunos partidos pendientes.