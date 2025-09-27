Secciones
DeportesFútbol

Inter Miami empató con Toronto FC y se aleja de la cima de la MLS

El equipo de Javier Mascherano, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares, igualó 1-1 en Canadá.

Con Messi, Inter Miami empató 1-1 frente a Toronto FC. Con Messi, Inter Miami empató 1-1 frente a Toronto FC.
Hace 6 Min

Inter Miami empató 1-1 ante Toronto FC, en un partido clave por la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que contó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares, dejó pasar una oportunidad importante de acercarse a la cima de la Conferencia Este y complicó sus aspiraciones por la Supporters Shield, aunque debe recuperar algunos partidos pendientes.

La apertura del marcador llegó en el cierre del primer tiempo. Jordi Alba ejecutó un centro perfecto y Tadeo Allende apareció de cabeza en el área chica para anotar el 1-0. El empate llegó a los 60 minutos: una serie de errores defensivos terminó en los pies de Djordje Mihailovic, que remató sin oposición para decretar la igualdad. 

Con este resultado, suma 56 puntos en 30 partidos, quedando por debajo de Philadelphia Union (60) y FC Cincinnati (58). Su ventaja: tiene dos partidos menos que sus rivales directos y depende de sí mismo para volver a la cima.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoRodrigo De PaulJordi AlbaInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las certezas de Scaloni para la próxima fecha FIFA: ¿Messi juega los dos partidos en Estados Unidos?

Las certezas de Scaloni para la próxima fecha FIFA: ¿Messi juega los dos partidos en Estados Unidos?

Lo más popular
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
1

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
2

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”
3

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
4

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
5

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
De la facultad al Monumental José Fierro: la doble victoria de Patricio Albornoz en Atlético Tucumán

De la facultad al Monumental José Fierro: la doble victoria de Patricio Albornoz en Atlético Tucumán

¿Qué necesita San Martín para definir de local en el Reducido? Claves de por qué el duelo contra Quilmes es crucial

¿Qué necesita San Martín para definir de local en el Reducido? Claves de por qué el duelo contra Quilmes es crucial

Gol histórico de arco a arco: Joaquín Enrico sorprendió en San Telmo vs Gimnasia de Jujuy

Gol histórico de arco a arco: Joaquín Enrico sorprendió en San Telmo vs Gimnasia de Jujuy

Sudáfrica fue un tsunami en el segundo tiempo y arrolló a Los Pumas

Sudáfrica fue un tsunami en el segundo tiempo y arrolló a Los Pumas

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Comentarios