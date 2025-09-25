El show de Messi en la MLS: doblete, asistencia y un nuevo récord que agiganta su figura en Inter Miami

Una vez más Lionel Messi hizo historia en la Major League Soccer. Con dos goles y una asistencia en la goleada 4-0 frente a New York City FC, el capitán del Inter Miami clasificó a su equipo a los playoffs y alcanzó un nuevo récord en la liga estadounidense.
El astro argentino suma 37 participaciones de gol en la temporada, con 24 tantos y 13 asistencias. Es el primer jugador en lograr más de 35 contribuciones en dos temporadas seguidas. Con estas cifras igualó a figuras como Josef Martínez y Zlatan Ibrahimovic y quedó cerca del récord absoluto de Carlos Vela, quien tiene 49 participaciones.
A la temporada regular le restan cinco partidos, lo que le da margen para seguir ampliando sus estadísticas. El buen presente del rosarino se combina con la racha positiva del equipo dirigido por Javier Mascherano, que acumula tres victorias consecutivas tras la dura caída contra Charlotte.
Un Inter Miami imparable
En esos tres triunfos, Messi participó directamente en ocho goles, siendo decisivo para mantener a las Garzas en la pelea por el Supporters’ Shield, el premio al mejor de la fase regular. El Inter Miami suma 55 puntos y está detrás de Cincinnati y Philadelphia Union, pero con dos partidos menos que sus rivales.
El argentino, lejos de bajar su nivel, continúa alimentando su leyenda con cada partido y mantiene vivo el sueño de conquistar un nuevo título en tierras estadounidenses.