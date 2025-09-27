Sudáfrica fue un tsunami en el segundo tiempo y arrolló a Los Pumas

El segundo tiempo fue otra cosa. Se esperaba la marea verde y llegó en modo tsunami. No habían pasado tres minutos del segundo tiempo cuando Feinberg-Mngomezulu demostró otra vez que no tiene problemas con la patada y habilitó con maestría a Kolbe, quien logró sacar algo de ventaja para su equipo. Baldazo de agua fría. Para peor el día estaba empecinado en que fuera “su” partido y armó una jugada que mezcló magia con elasticidad: con un quiebre de cintura se sacó tres argentinos de encima y anotó su tercer try. Los Pumas no se entregaron. “Juanchi” Mallía recuperó una pelota atacó y encontró a “Cepillo” Albornoz, que reaparecía tras su lesión contra los All Blacks, quien corrió los últimos metros y achicó la diferencia. Pero el cansancio te hace cometer errores. Y si vos no tackleas, la vas a buscar en tu ingoal. Y así pasó. Lo que se decía al principio. Este equipo sudafricano es una topadora y te va minando. Y cuando te ve con la respiración cortada, te destruye. En la segunda mitad, Los Pumas no pasaron la mitad de la cancha. ¿La mala? La lesión de Albornoz, que venía de un problema en la mano, y ahora se desgarró. No podrá estar tampoco en la revancha de la próxima semana. Y “Gonchi” García también tuvo que dejar el campo tras un golpe tremendo.