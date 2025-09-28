La escritura de Daniela Catrileo, escritora mapuche chilena, nos propone un viaje original. Un viaje entre géneros y modos: imágenes, palabras y sonidos que nos lleva a recorrer un territorio y una memoria, de una tierra azul, kallfu mapu, la de los mapuches. La mirada se detiene en la materia: árboles, piedras, montañas, pero, sobre todo, en las aguas. Una geopoética que explora en libros como Río Herido donde reúne destierro y escritura.” ¿Acaso mi destierro fue justamente convertirme en escritura?”. Piñen, una serie de relatos de aprendizaje nos muestra la vida de una joven mapuche en la ciudad. El territorio del viaje, otro de sus libros, se erige con belleza y violencia. Los mapuches “Somos este secreto / de sur profundo”. Más adelante: “Nunca tuve casa, estoy repartida y fragmentada, en este cuerpo escrito en islas”. Una retórica que se detiene en las piedras: “Caminar y ordenar los huesos las hojas y estelas de nervaduras, sombras infinitas que erosionan rocas”. Son esos dibujos inscriptos por la naturaleza y el tiempo los que separan las hojas de los libros. “No tengo más que un río” dice con Juana Molina en uno de sus libros. “Cómo escribir un nombre/ que nació herido/ antes de ser escrito/ antes del origen/ de la letra”.