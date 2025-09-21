Paloma Sánchez Garnica: “La supervivencia saca lo mejor y lo peor del ser humano”

-Claro. Yo terminé Victoria a finales de mayo de 2024. Me presenté al premio y me olvidé de ella completamente durante todo el verano, prácticamente hasta octubre. En el momento en que ya no puedo cambiar nada de la novela, esos personajes dejan de hablar conmigo, no puedo conversar con ellos. Puedo hablar de ellos pero no con ellos. Entonces van saliendo de mi vida porque esos personajes ya pertenecen a cada lector. Esa es la magia de la literatura. Como un hijo que se hace mayor de edad, que sale de casa y triunfa o fracasa por su cuenta. Algo ajeno a mí, en cierto modo. Estoy en entrevistas hablando de ellos, pero ya en mi cabeza hay otros personajes que están poblando mi mente, porque ya estoy empezando una nueva historia. Esos son los que están presentes en mi vida, los que han canibalizado de nuevo mi tiempo, mi proyecto, mi vida en general. Nunca leería mi novela en libro, jamás, porque sería un diálogo sordo. Pensaría “por qué he puesto esto y esto otro o podría haber puesto esto aquí” y sería un sufrimiento absurdo.