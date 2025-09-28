Javier López, el gobernador poeta

Derrotado el gobernador Silva por un golpe de estado, en enero de 1829, le sucedió en el cargo don Manuel Lacoa, originario del Alto Perú, oficial en su momento de Pío Tristán y que, herido en la acción de Tucumán, quedó en esta ciudad para siempre, radicándose como un vecino más y ganándose el respeto de todos los habitantes, al punto que culminó en la más alta magistratura. Pero no sería primer magistrado por mucho tiempo, porque algunos disconformes con su condición de ex enemigo, y propiciados además por Javier López, le obligaron a renunciar 45 días después, ascendiendo al cargo el inefable López. Muy poco después, dispuesto a confraternizar con los líderes nacionales del unitarismo, dejó a cargo interinamente de la gobernación a don Javier Paz, y él, al frente de un destacamento de 400 hombres, partió hacia Córdoba, para apoyar el accionar que había encarado el general José María Paz, con su «Ejército Nacional». Así, tomó parte en la acción de La Tablada, contra Quiroga, los días 28 y 29 de julio de 1929, quien derrotado huyó a revienta caballo hacia campos de La Rioja.