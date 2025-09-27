Secciones
El argentino Valentín Perrone largará segundo en Moto3 en Motegi y buscará su primera victoria

“El Coyote” brilló en la clasificación del Gran Premio de Japón y saldrá desde la primera fila. Marcó 1:55.064 y quedó a 0.238 de la pole de José Antonio Rueda.

Valentín Perrone consiguió la P2 en Motegi. Valentín Perrone consiguió la P2 en Motegi.
Hace 2 Hs

Valentín Perrone tuvo una jornada brillante en Motegi, donde aseguró un lugar en la primera fila de la grilla de Moto3. El piloto argentino, conocido como “el Coyote”, marcó un tiempo de 1:55.064, lo que le permitió ubicarse en la segunda posición, a tan solo 0.238 del español José Antonio Rueda, autor de la pole position en Japón.

La clasificación fue cambiante y se definió en los últimos minutos. Perrone se encontraba en el sexto puesto cuando decidió salir nuevamente de boxes para buscar una vuelta rápida. En su intento final mejoró notablemente los dos últimos sectores del trazado y escaló hasta la segunda posición, lo que lo colocó entre los protagonistas de la jornada.

“Me sentí súper bien y pude terminar 2°. Mañana será súper importante salir desde la primera fila. Pude hacer un par de vueltas buenas, aunque no como para estar en el top 3, y la última fue casi perfecta. Rueda tiene un increíble ritmo, vamos a intentar seguirle hasta el final y lucharle en la última vuelta si es que podemos... Será una carrera complicada, daremos nuestro máximo y ganar la primera carrera de la temporada, por qué no”, expresó Perrone.

El argentino también destacó el trabajo previo en la segunda práctica: “En el FP2 de la mañana trabajé bastante mi ritmo y en perfeccionar algunas cosas, tanto de la moto como de mi pilotaje. El trabajo estaba bien hecho y me sentí súper cómodo”.

La competencia de Moto3 en Motegi tendrá un horario especial para los fanáticos argentinos: se correrá este sábado a las 23.00 (hora de Argentina) y será transmitida por ESPN 3 y Disney+ Premium.

Japón Argentina
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
Javier Milei: "La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes"
Javier "Chucky" Casanova estará tres meses con preventiva
Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
La evolución de Monteros a través de la historia
De la facultad al Monumental José Fierro: la doble victoria de Patricio Albornoz en Atlético Tucumán

¿Qué necesita San Martín para definir de local en el Reducido? Claves de por qué el duelo contra Quilmes es crucial

Gol histórico de arco a arco: Joaquín Enrico sorprendió en San Telmo vs Gimnasia de Jujuy

Sudáfrica fue un tsunami en el segundo tiempo y arrolló a Los Pumas

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Este es "Pequeño J", el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

