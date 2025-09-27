El argentino Valentín Perrone largará segundo en Moto3 en Motegi y buscará su primera victoria

Valentín Perrone tuvo una jornada brillante en Motegi, donde aseguró un lugar en la primera fila de la grilla de Moto3. El piloto argentino, conocido como “el Coyote”, marcó un tiempo de 1:55.064, lo que le permitió ubicarse en la segunda posición, a tan solo 0.238 del español José Antonio Rueda, autor de la pole position en Japón.
La clasificación fue cambiante y se definió en los últimos minutos. Perrone se encontraba en el sexto puesto cuando decidió salir nuevamente de boxes para buscar una vuelta rápida. En su intento final mejoró notablemente los dos últimos sectores del trazado y escaló hasta la segunda posición, lo que lo colocó entre los protagonistas de la jornada.
“Me sentí súper bien y pude terminar 2°. Mañana será súper importante salir desde la primera fila. Pude hacer un par de vueltas buenas, aunque no como para estar en el top 3, y la última fue casi perfecta. Rueda tiene un increíble ritmo, vamos a intentar seguirle hasta el final y lucharle en la última vuelta si es que podemos... Será una carrera complicada, daremos nuestro máximo y ganar la primera carrera de la temporada, por qué no”, expresó Perrone.
El argentino también destacó el trabajo previo en la segunda práctica: “En el FP2 de la mañana trabajé bastante mi ritmo y en perfeccionar algunas cosas, tanto de la moto como de mi pilotaje. El trabajo estaba bien hecho y me sentí súper cómodo”.
La competencia de Moto3 en Motegi tendrá un horario especial para los fanáticos argentinos: se correrá este sábado a las 23.00 (hora de Argentina) y será transmitida por ESPN 3 y Disney+ Premium.