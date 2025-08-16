Valentín Perrone hizo historia: primera pole position en Moto3 y un sueño argentino que acelera en Austria

El camino de Valentín en Moto3 no fue sencillo. Tras ascender de la Rookie Cup, donde había terminado tercero en 2024, sufrió tres abandonos consecutivos al inicio de la temporada, incluido un accidente en el Gran Premio de Argentina. Pero poco a poco comenzó a encontrar regularidad: 15º en Qatar, 10º en España y Francia, 5º en Gran Bretaña, 13º en Aragón y 8º en Italia. El punto de quiebre llegó en los Países Bajos, donde consiguió su primer podio con un tercer lugar. Con esos resultados, llegó a Austria ubicado en la 13ª posición del campeonato de pilotos con 63 puntos, muy lejos todavía del líder José Antonio Rueda (228), pero demostrando que su proyección es enorme.