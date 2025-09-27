Viajes, gastronomía y hotelería: los beneficios del Banco Nación anunciados en la FIT 2025

El Banco Nación anunció en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) una batería de beneficios destinada a impulsar el consumo en el sector turístico. La propuesta incluye descuentos de hasta el 20% y planes de financiación en hasta 12 cuotas sin interés para viajes y consumos vinculados con la actividad.
El titular de la entidad, Daniel Tillard, destacó la relevancia de acompañar a una de las ramas más dinámicas de la economía. “Como principal Banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente”, afirmó durante el acto inaugural.
A la vez, remarcó que el objetivo es facilitar el acceso a los servicios turísticos y potenciar la actividad: “Hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona mayor de edad puedan hacerse, instantáneamente, clientas del Banco y adherir a las promociones”.
El anuncio se da en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la recuperación del turismo, un sector que en gestiones anteriores había recibido estímulos como el programa Previaje, utilizado durante la pandemia para sostener la demanda y garantizar la circulación de recursos. En aquel entonces, esas políticas fueron calificadas por la oposición como parte del “plan platita”.
Los beneficios
Las promociones estarán disponibles para quienes operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. Entre los principales beneficios se encuentran:
Financiación en 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de turismo habilitadas en pesos y con destinos nacionales.
Hotelería y hostería: 10% de descuento sin tope de reintegro, además de 9 y 12 cuotas sin interés con la billetera digital MODO BNA+.
Gastronomía: 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, también mediante MODO BNA+.
Alquiler de autos: planes de 6 o 12 cuotas sin interés.
Balnearios: 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.
Micros de larga distancia: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.
Productos regionales: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.
La feria como escenario
La FIT 2025 se lleva adelante del 27 al 30 de septiembre en La Rural, con la presencia de las 24 provincias argentinas y más de 60 países. El encuentro reúne a 1.700 expositores y espera recibir a más de 135.000 visitantes. En este marco, el Banco Nación instaló un stand institucional para asesorar sobre productos financieros y difundir los beneficios exclusivos para el sector turístico.
El acto inaugural contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Lisandro Catalán y Patricia Bullrich; el secretario de Turismo, Daniel Scioli; y el presidente de la FIT, Andrés Deyá, entre otras autoridades.