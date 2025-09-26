Golpeado y con bajas, River Plate se enfrenta al puntero en el Más Monumental

La situación obliga al DT a dosificar esfuerzos y evaluar a su plantel. Juan Carlos Portillo sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca y Enzo Pérez recibió siete puntos de sutura en su rodilla izquierda, por lo que ambos están descartados. Así, se abre la incógnita en el mediocampo: Kevin Castaño aparece como opción de volante central, aunque también podría tener su chance el juvenil Agustín De la Cuesta, que debutó ante Atlético Tucumán.