Golpeado y con bajas, River Plate se enfrenta al puntero en el Más Monumental

Sin Juan Carlos Portillo ni Enzo Pérez, el “Millonario” se juega una parada compleja frente a Riestra. El caso Ian Subiabre también genera ruido en Núñez.

Hace 2 Hs

El golpe de la eliminación en la Copa Libertadores todavía resuena en River. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos: el equipo de Marcelo Gallardo deberá levantarse nada menos que frente al líder de la Zona A. Este domingo, en un Monumental con el ánimo caldeado, recibirá a Deportivo Riestra y apenas días después afrontará otro desafío contra Racing, por la Copa Argentina.

La situación obliga al DT a dosificar esfuerzos y evaluar a su plantel. Juan Carlos Portillo sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca y Enzo Pérez recibió siete puntos de sutura en su rodilla izquierda, por lo que ambos están descartados. Así, se abre la incógnita en el mediocampo: Kevin Castaño aparece como opción de volante central, aunque también podría tener su chance el juvenil Agustín De la Cuesta, que debutó ante Atlético Tucumán.

En defensa, habrá que ver si descansa Lautaro Rivero, de mucha continuidad, lo que abriría lugar a Paulo Díaz. En el lateral derecho, Fabricio Bustos podría reemplazar a Gonzalo Montiel. En ataque, la presencia de Maximiliano Salas dependerá de su estado físico, con Facundo Colidio y Miguel Borja como alternativas.

El caso Subiabre suma tensión en River

Mientras tanto, en la sede de AFA se desarrolló una reunión clave por la renovación de Ian Subiabre, que entrena con la Sub-20 en Chile. Con Claudio Tapia como mediador, River busca extender el vínculo hasta 2028 con una cláusula de 100 millones de dólares.

