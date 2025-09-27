El mensaje de Julián Álvarez tras la goleada al Real Madrid: “Me siento muy cuidado y feliz aquí”

El derbi madrileño escribió una nueva página para la historia: el Atlético de Madrid derrotó 5-2 al Real Madrid, un resultado que no se daba desde hacía 75 años, y el gran protagonista fue Julián Álvarez. “Araña” brilló con un doblete que lo reafirma como la figura decisiva de un equipo que sueña en grande en La Liga y en Europa.
El delantero argentino convirtió dos goles que sellaron la victoria colchonera. El primero llegó desde el punto de penal, en una jugada clave para adelantarse 3-2 en el marcador. “Fui decidido a patear a ese costado, fuerte”, explicó después. El gol desató un festejo eufórico en el Metropolitano.
Más tarde, Álvarez volvió a hacerse cargo de la pelota parada y convirtió un tiro libre perfecto para el 4-2. “A veces los practicamos y lo hablé con "Nico". Decidí patear yo, y fue una buena decisión”, reconoció el argentino, que atraviesa un momento arrollador: ya suma cinco goles en los últimos dos partidos.
Víctima preferida
Con este doblete, el Real Madrid pasó a integrar la lista de víctimas favoritas de Álvarez. El cordobés ya le marcó cinco tantos al Merengue, una cifra que se acerca a lo que consiguió ante Patronato (siete) y Alianza Lima (seis).
Para el atacante, el triunfo tuvo un valor especial. “Es un día muy especial. Necesitábamos los tres puntos en casa, descontarle al líder y quitarle puntos al líder”, señaló tras el partido. La euforia también se trasladó al vestuario, donde el plantel celebró con intensidad una victoria que alimenta la ilusión de pelear el campeonato.
Futuro y rol de Simeone
Álvarez aprovechó la ocasión para desmentir rumores sobre su futuro y reafirmar su compromiso con el club. “Me siento muy cuidado y estoy muy feliz de estar aquí”, sostuvo. Además, destacó el papel de Diego Simeone, quien durante el encuentro pidió calma y concentración. “Nos dijo que lo estábamos haciendo bien, que siguiéramos igual”, reveló.
El argentino también analizó el momento del equipo: “Al inicio de la temporada los resultados no llegaban, pero somos el equipo que más ocasiones de gol crea en La Liga y uno de los que más en Europa”. En este derbi, remarcó, el Atlético fue eficaz mientras que el Real Madrid “apenas tuvo tiros al arco”.
Con actuaciones como esta, Julián Álvarez se consolida como nuevo estandarte del Atlético de Madrid, un delantero capaz de marcar la diferencia en los partidos más grandes. En una noche histórica para el club y para el propio jugador, el Cívitas Metropolitano lo despidió con una ovación que confirma su estatus de ídolo en ascenso.