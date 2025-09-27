Max Verstappen debutó en GT3 en Nürburgring y ganó con autoridad en el “Infierno Verde”

El mítico Nürburgring Nordschleife fue testigo de un estreno que ya quedó en la historia del automovilismo. Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, debutó en la categoría GT3 y lo hizo con un triunfo aplastante en el trazado conocido como el “Infierno Verde”.
Al volante del Ferrari 296 GT3 número 31, preparado por su propio equipo Verstappen.com Racing y compartido con Chris Lulham, el neerlandés mostró desde el inicio la misma determinación que lo caracteriza en la Fórmula 1. Aunque la clasificación, disputada bajo lluvia y niebla, lo había dejado en el tercer puesto de salida, Verstappen tomó la punta en el primer giro y no la soltó más.
Durante dos horas de conducción impecable, marcó el ritmo de la carrera y estiró la diferencia frente a rivales como el Ford Mustang #6 de Frank Stippler. Cuando cedió el volante a Lulham, ya había construido una ventaja de más de un minuto.
En la segunda parte de la prueba, Lulham administró la diferencia pese a algunos incidentes menores y aseguró la victoria tras 28 vueltas, con más de 20 segundos de ventaja sobre el Ford Mustang #9 del británico Jann Mardenborough.
El dominio de Verstappen en Nürburgring confirma que puede adaptarse a cualquier desafío. Tras esta primera experiencia en GT3, el neerlandés ya anunció su próximo objetivo: disputar las 24 Horas de Nürburgring en 2026, en la ventana que se abre entre los Grandes Premios de Miami y Canadá de la Fórmula 1.
Más allá del triunfo, el debut dejó una certeza: Verstappen no solo es el rey de la Fórmula 1, también tiene las condiciones para brillar en el automovilismo de resistencia más exigente del mundo.