Max Verstappen debutó en GT3 en Nürburgring y ganó con autoridad en el “Infierno Verde”

Al volante del Ferrari 296 GT3 número 31, preparado por su propio equipo Verstappen.com Racing y compartido con Chris Lulham, el neerlandés mostró desde el inicio la misma determinación que lo caracteriza en la Fórmula 1. Aunque la clasificación, disputada bajo lluvia y niebla, lo había dejado en el tercer puesto de salida, Verstappen tomó la punta en el primer giro y no la soltó más.