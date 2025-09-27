Luego de un gran primer tiempo, Los Pumas bajaron la guardia y pierden contra los "Springboks" por el Rugby Championship

El desarrollo se mantuvo parejo, con ambos seleccionados chocando en cada metro del campo. Un error en la salida sudafricana le dio a Carreras la posibilidad de volver a sumar de a tres y poner nuevamente arriba a la Argentina. Sin embargo, los campeones del mundo reaccionaron con su primera gran jugada colectiva: el pack de forwards ganó terreno y Malcolm Marx apoyó el primer try de su equipo, colocando el 11-9 parcial.