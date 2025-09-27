Luego de un gran primer tiempo, Los Pumas bajaron la guardia y pierden contra los "Springboks" por el Rugby Championship

El Rugby Championship atraviesa su punto más caliente y todas las miradas se posaron en Durban, en donde Sudáfrica y Argentina se miden en un choque con aire de final. El escenario es el imponente "Kings Park Stadium", con transmisión televisiva a través de ESPN y Disney+.
El encuentro arrancó con la intensidad esperada. Fricción, juego físico y los "Springboks" intentando imponer condiciones desde el arranque. Aunque Los Pumas respondieron con una defensa ordenada, un penal largo de Sacha Feinberg-Mngomezulu abrió el marcador para los locales.
La reacción argentina llegó rápido. Con paciencia y disciplina en la posesión, Santiago Carreras capitalizó dos penales consecutivos y adelantó a la visita 6-3. El trámite seguía trabado en el medio, con pocos espacios para atacar. Fue entonces cuando una infracción de Pablo Matera le permitió otra vez a Feinberg-Mngomezulu empatar el duelo 6-6.
El desarrollo se mantuvo parejo, con ambos seleccionados chocando en cada metro del campo. Un error en la salida sudafricana le dio a Carreras la posibilidad de volver a sumar de a tres y poner nuevamente arriba a la Argentina. Sin embargo, los campeones del mundo reaccionaron con su primera gran jugada colectiva: el pack de forwards ganó terreno y Malcolm Marx apoyó el primer try de su equipo, colocando el 11-9 parcial.
La respuesta de Los Pumas no se hizo esperar. Un fallo insólito de Cheslin Kolbe le abrió el camino a Santiago Chocobares, que apoyó sin oposición. Carreras convirtió y el marcador quedó 16-11 para los de Contepomi.
El ida y vuelta no daba respiro. Feinberg-Mngomezulu se lució con una acción individual de calidad: pateó al espacio, capturó su propio envío y apoyó un try que volvió a poner al frente a los "Springboks", 18-16.
En el cierre de la etapa, Argentina forzó un try penal tras una infracción de Malcolm Marx, que además fue sancionado con amarilla. Con el 23-18 parcial parecía que Los Pumas se iban al descanso en ventaja, pero Sudáfrica volvió a golpear en la última acción: otra vez Feinberg-Mngomezulu apareció para apoyar y dejar a los locales arriba 25-23.
En el inicio del complemento, Los Pumas bajaron la guardia
El complemento no pudo empezar peor para el visitante. A poco de la reanudación, Kolbe se tomó revancha de su error y, con un movimiento veloz por el sector derecho, concretó el cuarto try de los "Springboks" para estirar la ventaja. Promediando la segunda mitad, los sudáfricanos sacaron una ventaja de 23 puntos.