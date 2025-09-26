Los Pumas están en la antesala de un partido que puede ser histórico

Por el lado de Los Pumas, Franco Molina será titular en la segunda línea y se mostró entusiasmado por el desafío que implica enfrentar a los campeones del mundo. Consciente de la magnitud del rival, el cordobés dejó en claro cuáles serán las claves para el equipo argentino: “Es un partido interesante. Creo que el contacto va a ser la clave. Si no estamos presentes ahí, se nos puede hacer cuesta arriba. Pero si dominamos el contacto, podremos imponer nuestro juego y generar situaciones de ataque”, explicó el Puma.