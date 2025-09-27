Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Las bacterias que nos acechan

Para definir una respuesta, las expertas analizaron dos variables: la higiene y un sueño reparador. Una ducha ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y la transpiración de nuestra piel. Estos se acumulan a lo largo del día, junto con los contaminantes, el polvo y el polen del ambiente. Si no te duchas antes de acostarte, estos residuos se depositan en las sábanas y la funda de la almohada.