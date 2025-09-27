Secciones
Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Expertas definieron cuál es el mejor horario para cuidar la salud.

¿Cuándo es más beneficioso ducharse? ¿Cuándo es más beneficioso ducharse?
Entre muchos de los dilemas cotidianos que podemos tener, el de definir el momento del baño puede ser uno de los más frecuentes. Y aunque las preferencias pueden ser mixtas, una ducha por la mañana o por la noche puede tener diferente impacto en la salud.

Ducharse a la mañana como a la noche puede tener sus beneficios y quienes adoptan un horario pueden defenderlo. Así los que eligen el baño matutino pueden argumentar que el torrente de agua caliente les ayuda a despertarse, mientras que a los que se bañan por la noche les ayuda a sucumbir a un sueño reparador. Pero en la ciencia ¿hay un consenso sobre un horario más beneficioso?

Las bacterias que nos acechan

Para definir una respuesta, las expertas analizaron dos variables: la higiene y un sueño reparador. Una ducha ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y la transpiración de nuestra piel. Estos se acumulan a lo largo del día, junto con los contaminantes, el polvo y el polen del ambiente. Si no te duchas antes de acostarte, estos residuos se depositan en las sábanas y la funda de la almohada.

Pero eso no es todo. Nuestra piel también está repleta de vida microbiana y en solo un centímetro cuadrado de piel podemos encontrar entre 10.000 y un millón de bacterias viviendo allí. Se alimentan del aceite secretado por las glándulas sudoríparas.

Con estas razones, ducharse antes de acostarse puede ser la opción más higiénica. Sin embargo, es más complejo ya que incluso en climas fríos, una persona sigue transpirando hasta medio litro de sudor en la cama y deposita 50.000 o más células cutáneas, un bufé libre para los ácaros del polvo.

Bañarse antes de dormir ¿garantiza la higiene?

"De todos modos vas a crear un microambiente sudoroso que las bacterias de la piel absorben y producen un ligero olor corporal. Así que, al despertar por la mañana después de ducharte por la noche, todavía olerás un poco", afirmó Primrose Freestone, microbióloga de la Universidad de Leicester, en Reino Unido a BBC News.

Los beneficios de una ducha nocturna sólo se aplican si lavas la ropa de cama con regularidad. Las bacterias pueden sobrevivir en edredones, sábanas y almohadas durante semanas. Los ácaros del polvo, al igual que los hongos, también pueden acumularse con el tiempo, especialmente en zonas húmedas como las almohadas.

Si bien las personas con un sistema inmunitario sano pueden hacer frente a este ataque microbiano, hasta el 76% de las personas con asma grave son alérgicas a al menos una especie de hongo.

Un baño para empezar el día

Así fue que Freestone compartió una opinión personal, advirtiendo que prefiere ducharse por la mañana, ya que esto elimina gran parte del sudor y los microbios acumulados durante la noche en la cama, permitiéndote empezar el día más fresco y limpio.

Sin embargo, es probable que tu decisión tenga poca influencia en tu salud; se trata más bien de si preferís estar fresco y limpio durante el día o por la noche. "Si te duchas una vez al día, probablemente no importe a qué hora lo hagas", dijo Holly Wilkinson, profesora titular de Cicatrización de Heridas y Microbioma en la Universidad de Hull, en Reino Unido.

De hecho, siempre que laves las zonas clave a diario, ducharte o bañarte dos veces por semana probablemente sea suficiente para mantener la salud y la higiene.

