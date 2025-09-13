Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

El baño dejó de ser sólo un lugar de paso para convertirse en un refugio digital. La escena es familiar: abrir Instagram, leer noticias o contestar un mensaje mientras se está sentado en el inodoro. En Alemania, un estudio de YouGov reveló que el 54% de los adultos lleva el celular al baño y, en el caso de los jóvenes de entre 25 y 34 años, la cifra asciende al 80%.