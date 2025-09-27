Secciones
Cuánto dinero ganaron los hijos de Donald Trump en su segundo mandato, según Forbes

La revista de economías y finanzas analizó el perfil económico de cada hijo del primer mandatario estadounidense.

Hace 2 Hs

Donald Trump se casó tres veces y con cada una de sus esposas tuvo hijos. Hoy, todos ellos son mayores de edad y ya amasan sus propias fortunas. Pero los millones que guardan sus cuentas incrementaron desde que el mandatario republicano asumió su segunda gestión como presidente de Estados Unidos.

Un artículo de la revista Forbes hizo una evaluación del crecimiento patrimonial de los cinco Trump descendientes del presidente. Según asegura el informe, aunque otros primeros mandatarios de Estados Unidos se sirvieron del poder para acrecentar sus riquezas, “ninguna familia en el poder ganó tanto dinero como la de Donald Trump”.

Quiénes son los hijos de Donald Trump y a qué se dedican

Entre 1977, Trump estuvo casado con la modelo y empresaria checoslovaca Ivana Trump, con quien tuvo tres hijos: Donald John Trump, de 47 años; Ivanka Trump, tal vez la más reconocida, de 43 y Eric Trump, el último hijo del matrimonio, de 41 años.

El segundo matrimonio de Trump fue el que contrajo en 1993 con la actriz estadounidense Marla Maples. El vínculo legal duró solamente seis años y en 1999 terminaron divorciándose luego de haber tenido a su única hija en común, Tiffany Ariana Trump, de 31 años. Por último, junto a Melania Trump, la modelo eslovena –con quien está casado desde 2005–, tuvo a Barron William Trump, que hoy tiene 19 años.

Qué tanto dinero ganaron los hijos de Trump

Trump ocupa los lugares 45° y 47° en el orden de presidentes de Estados Unidos. El segundo mandato inicio en enero de 2025, cuando asumió dentro del Capitolio. Forbes estima que los cuatro integrantes de la familia con menos dinero llegaron a tener cientos de millones de dólares y que toda la familia, incluyendo a Jared Kushner, yerno de Trump, cuenta con U$S10.000 millones, casi el doble de lo que tenían tan solo el año pasado.

Ivanka y su esposo, Kushner, amasan una fortuna de U$S100 millones. Kushner creó la firma Affinity Partners en 2021 y el valor de la empresa creció. Hoy, está valuada en U$S215 millones. Además, cuentan con inversiones en 22 empresas. El esposo de Ivanka también participa de la empresa familiar y es dueño del 20% de los U$S560 millones en los que está valuada.

El segundo hijo de Trump ganó dinero con las criptomonedas y hoy tiene un patrimonio neto de U$S750 millones, una suma estratosférica si se piensa en los U$S40 millones que tenía el año pasado. Su enriquecimiento estuvo impulsado por la fundación de American Bitcoin, una empresa de minería que empezó a funcionar en marzo.

Donald Trump Jr. es también cofundador de American Bitcoin y de una sociedad de adquisición con propósito espacial que busca fusionar tecnología, salud y logística. Su fortuna el año pasado era de U$S50 millones y hoy es de U$S500 millones. Participa de los directorios de tres grandes empresas.

Barron, el menor de los Trump, con solo 19 años acumuló U$S80 millones con la venta de tokens. Aún tiene muchos bloqueados que no pueden comercializarse pero que están valuados en unos U$S525 millones. Su patrimonio neto es de U$S150 millones.

