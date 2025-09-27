Cuánto dinero ganaron los hijos de Donald Trump en su segundo mandato, según Forbes

Qué tanto dinero ganaron los hijos de Trump

Trump ocupa los lugares 45° y 47° en el orden de presidentes de Estados Unidos. El segundo mandato inicio en enero de 2025, cuando asumió dentro del Capitolio. Forbes estima que los cuatro integrantes de la familia con menos dinero llegaron a tener cientos de millones de dólares y que toda la familia, incluyendo a Jared Kushner, yerno de Trump, cuenta con U$S10.000 millones, casi el doble de lo que tenían tan solo el año pasado.