"Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza", afirmó Donald Trump

El anuncio se realizó desde la Casa Blanca, tras su participación en la Asamblea de la ONU.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que existe “un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”. 

El anuncio se realizó desde la Casa Blanca, tras su participación en la Asamblea de la ONU, donde el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue abucheado durante su discurso al cuestionar a los países que reconocieron al Estado de Palestina.

“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, expresó el mandatario republicano ante la prensa. 

Además, destacó que este conflicto sería la octava guerra en la que lograría mediar para alcanzar su final desde que volvió al poder.

En el inicio de la semana, Trump mantuvo encuentros en la ONU con representantes de distintos países árabes y musulmanes, donde se comprometió a frenar cualquier intento de anexión israelí en Cisjordania ocupada.

