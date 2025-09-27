Tragedia en Mendoza: un temporal causó la muerte de una mujer tras ser aplastada por un árbol

La fuerza del temporal, anticipado por una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se sintió con crudeza en toda la provincia. El SMN había advertido sobre posibles "daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" debido a la presencia de un sistema de alta presión en el este que chocaba con uno de baja presión en el oeste.