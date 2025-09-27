Secciones
Tragedia en Mendoza: un temporal causó la muerte de una mujer tras ser aplastada por un árbol

El incidente ocurrió alrededor de las 18 en la calle Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva.

Hace 1 Hs

Un violento temporal azotó la provincia de Mendoza ayer, y dejó una estela de destrozos y una víctima fatal. Cristina Alejandra Funes, de 37 años, perdió la vida en Maipú cuando un árbol, derribado por ráfagas de viento que superaron los 80 km/h, aplastó el automóvil en el que se desplazaba.

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 18 en la calle Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva. Funes, quien conducía un Fiat Uno rojo, quedó atrapada bajo el peso del árbol. Testigos presenciales relataron haberla visto con vida instantes después del impacto, pero lamentablemente, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, solo pudieron constatar su fallecimiento.

La fuerza del temporal, anticipado por una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se sintió con crudeza en toda la provincia. El SMN había advertido sobre posibles "daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" debido a la presencia de un sistema de alta presión en el este que chocaba con uno de baja presión en el oeste.

Además de la fatalidad en Maipú, el temporal dejó otros heridos y cuantiosos daños. En Las Heras, un repartidor resultó gravemente herido al ser alcanzado por la caída de un árbol mientras conducía su motocicleta. En San Martín, una adolescente de 13 años sufrió lesiones tras ser golpeada por la rama de otro árbol, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Según Defensa Civil, se registraron 351 árboles caídos en distintos puntos de la provincia. A esto se suman voladuras de techos, calles inundadas, vehículos dañados y la evacuación preventiva de varias familias. La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales en todos los niveles, y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo debió cancelar sus operaciones debido a la escasa visibilidad.

Mendoza
