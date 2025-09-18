Secciones
Seguridad

Bomberos fueron a apagar un incendio en Mendoza y vecinos los atacaron a piedrazos

El siniestro destruyó por completo tres viviendas en Las Heras. Los efectivos sufrieron agresiones mientras combatían las llamas.

Bomberos fueron a apagar un incendio en Mendoza y vecinos los atacaron a piedrazos
Hace 2 Hs

Un violento incendio arrasó con tres viviendas en el barrio Cinco Mil Lotes de Las Heras, Mendoza, donde además se registraron agresiones contra bomberos y policías que trabajaban en el lugar.

Cómo fue el incendio en Las Heras

El siniestro comenzó cerca de las 21 horas del miércoles, en el cruce de las calles Braile y Pimenides. Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, se propagaron con rapidez por las estructuras precarias, obligando a la intervención de múltiples dotaciones de bomberos.

En el operativo participaron efectivos de Las Heras, Godoy Cruz y Cuartel Central, junto con voluntarios de Capital y otros cuarteles del Gran Mendoza. La Municipalidad de Las Heras aportó camiones cisterna y personal de apoyo hídrico, mientras que Edemsa realizó cortes de electricidad preventivos en la zona.

Bomberos agredidos en medio del operativo

Mientras combatían el incendio, los bomberos fueron atacados con piedras por vecinos del barrio, lo que generó momentos de extrema tensión. También hubo agresiones contra policías que intentaban garantizar la seguridad del operativo.

Producto de los incidentes, cuatro móviles policiales sufrieron daños importantes por el apedreamiento. Pese a la violencia, no se registraron heridos entre los bomberos ni entre los efectivos policiales.

Pérdidas materiales totales

El incendio dejó un saldo devastador: tres viviendas fueron consumidas por completo y las pérdidas materiales fueron totales. Las familias afectadas deberán recibir asistencia para la reconstrucción de sus hogares.

Temas Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
“Jazo” Acevedo fue acusado de haber baleado a dos jóvenes

“Jazo” Acevedo fue acusado de haber baleado a dos jóvenes

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Comentarios