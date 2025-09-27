Alberto Cormillot se recupera tras una angioplastia urgente: "Pude haber sufrido un infarto"

En el sanatorio, tras un electrocardiograma y estudios complementarios, se detectó una obstrucción en una de sus arterias coronarias. Los médicos actuaron con rapidez y le realizaron una angioplastia, insertando un stent para restaurar el flujo sanguíneo. "Estaban todas muy bien, salvo una. Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado," relató Cormillot. Remarcó la trascendencia de la prevención: "Quizás me hubiera agarrado un infarto si no actuaba a tiempo", dijo.