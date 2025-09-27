Alberto Cormillot se recupera tras una angioplastia urgente: "Pude haber sufrido un infarto"

El reconocido nutricionista y figura de "Cuestión de Peso", Alberto Cormillot, fue sometido a una angioplastia de emergencia tras experimentar un preocupante dolor en el pecho, lo que activó las alarmas sobre su salud. La rápida intervención, en la que se le colocó un stent coronario, evitó complicaciones mayores y lo mantiene en recuperación.
Mientras se dirigía a su programa de radio, Cormillot, de 85 años, sintió una molestia inusual que irradiaba desde el pecho hacia la mandíbula y los oídos. Consciente de la gravedad potencial de estos síntomas, acudió de inmediato al Sanatorio Finocchietto.
"Era una molestia rara," explicó Cormillot, al describir la sensación que lo alertó. "Nos asustamos, debo decirles", agrego.
En el sanatorio, tras un electrocardiograma y estudios complementarios, se detectó una obstrucción en una de sus arterias coronarias. Los médicos actuaron con rapidez y le realizaron una angioplastia, insertando un stent para restaurar el flujo sanguíneo. "Estaban todas muy bien, salvo una. Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado," relató Cormillot. Remarcó la trascendencia de la prevención: "Quizás me hubiera agarrado un infarto si no actuaba a tiempo", dijo.
Cormillot, quien desde hace décadas convive con colesterol hereditario, explicó que, a pesar de controlarlo, la edad contribuye a la acumulación de placas en las arterias. "Tengo colesterol hereditario, me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años,. pero tengo también muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias," detalló. Describió el procedimiento del stent como "un tubito, como si estuvieran canalizando por adentro".