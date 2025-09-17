Así luce hoy Emilio, el hijo de Alberto Cormillot, en su cuarto cumpleaños

El reconocido médico y nutricionista Alberto Cormillot compartió este miércoles un momento especial en sus redes sociales que conquistó a sus seguidores: el cuarto cumpleaños de su hijo Emilio. En la imagen publicada, Cormillot aparece sentado, abrazando a su pequeño, mientras ambos se ríen en un instante de complicidad y ternura que reflejó el profundo vínculo entre padre e hijo.
Junto a la foto, Cormillot expresó con sencillez la rapidez con la que pasa la infancia: “De 0 a 4 en un abrir y cerrar de ojos. Feliz cumpleaños, Emilio”.
La publicación se llenó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos, reafirmando el afecto que despierta no solo por su trayectoria profesional, sino también por la sensibilidad con la que comparte los momentos más íntimos de su vida familiar.
Celebraciones en doble jornada: cumpleaños de Emilio y de Cormillot
Septiembre también fue un mes especial para Cormillot, quien celebró su cumpleaños número 87. Rodeado del cariño de su familia, amigos y colegas, el médico vivió una jornada emotiva tanto en su hogar como en los estudios de Radio Mitre, donde recibió saludos y detalles sorpresa.
En el festejo íntimo en su casa, su esposa Estefanía Pasquini y Emilio prepararon un momento especial: el pequeño entonó el “Feliz cumpleaños” en inglés, mientras la celebración se completaba con la tradicional torta y retratos familiares que capturaron la calidez del evento.
Palabras de amor y admiración de Estefanía Pasquini
Pasquini también compartió en sus redes un mensaje dedicado a su esposo, destacando el valor de la familia y el vínculo forjado desde el nacimiento de Emilio: “Hoy celebro tu vida, y con ella todo lo que me regalaste: la dicha inmensa de ser familia y de compartir el milagro de nuestro hijo, lo más grande que tenemos en este mundo”.
La nutricionista resaltó además las cualidades personales y profesionales de Cormillot: “Sos el hombre que me emociona, el que me inspira y me llena de admiración. El que se la juega siempre, con valentía y nobleza, viviendo a su manera… esa manera única que contagia las ganas de ir por ahí, por donde todo parece valer la vida”.
En cuanto al rol del médico como padre y pareja, Pasquini expresó: “Gracias por ser ese ser humilde y caballero, bondadoso y generoso, ese padrazo único que ilumina con ternura y fuerza cada día de nuestra familia… Sos mi compañero, mi amigo, mi amor eterno y el abrazo que me sostiene”.
Finalmente, reafirmó el carácter incondicional del vínculo que los une: “Te amo con el alma y con cada latido. Feliz cumpleaños, mi amor, mi compañero de camino, mi todo”.
Entre bailes de tango, sorpresas circenses y momentos de intimidad familiar, la celebración del cumpleaños de Cormillot y de su hijo Emilio dejó ver una familia unida, feliz y disfrutando de cada instante compartido.