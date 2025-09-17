Así luce hoy Emilio, el hijo de Alberto Cormillot, en su cuarto cumpleaños

Palabras de amor y admiración de Estefanía Pasquini

Pasquini también compartió en sus redes un mensaje dedicado a su esposo, destacando el valor de la familia y el vínculo forjado desde el nacimiento de Emilio: “Hoy celebro tu vida, y con ella todo lo que me regalaste: la dicha inmensa de ser familia y de compartir el milagro de nuestro hijo, lo más grande que tenemos en este mundo”.