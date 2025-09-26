Comenzó la cuenta regresiva: cuándo arranca MasterChef Celebrity 2025

Aún no hay una fecha confirmada para el inicio del programa, según informó La Nación tras consultarle a fuentes de Telefé. De todos modos, se espera que arranque a partir de octubre tras la final de La Voz Argentina. Una vez que termine el concurso de canto, se espera que el reality de cocina tome su lugar en la grilla. Por el momento, la cuenta de Instagram oficial de MasterChef anunció con un posteo que llegará “muy pronto”, pero sin dar indicios de la fecha de inicio.