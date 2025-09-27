Video: Eugenia Quevedo cantó un blues y sorprendió con su versatilidad vocal

La última vez que Eugenia Quevedo estuvo entre las tendencias de las redes sociales por una presentación, no hubo consenso sobre su desempeño. Pero esta vez, la cantante cordobesa se hizo viral por una inesperada participación. Para sorpresa de su público, salió del tradicional cuarteto al que se dedica e incursionó en un nuevo género.
La semana pasada la banda “Los Mentidores” lanzó su nuevo álbum y Quevedo formó parte de una de las colaboraciones que hicieron. Pero no solo grabó la canción, sino que también fue parte del videoclip de “Espejos”, la obra que la llevó a convertirse en tendencia este fin de semana.
El despampanante blues de Eugenia Quevedo
No son pocas las cantantes tropicales argentinas que demostraron tener una increíble versatilidad para interpretar diferentes géneros. Al igual que Karina “la Princesita” y Ángela Leiva, Eugenia Quevedo, con solo 33 años, demostró de cuánto es capaz su voz al interpretar un blues.
Desde un principio, la invitación de “Los Mentirosos” supuso una salida del lugar de comodidad. Es que la banda solo interpreta rock y blues. Aunque se trata de estilos diferentes al de Quevedo, en “Espejo” demostró que es perfectamente capaz de adaptarse y generar resultados sorprendentes que conmueven y encantan a su público por igual.
Con un sencillo video de la grabación en el estudio, “Espejo” saltó a la fama. En menos de 10 días, logró casi 6000 visualizaciones en Youtube y otras tantas en las réplicas de redes sociales y en las plataformas musicales como Spotify. Además, este viernes, Quevedo hizo una presentación en vivo junto a la banda que confirmó la excelente recepción que tuvo entre la audiencia.
Las críticas a Eugenia Quevedo en la despedida de Messi
La presentación anterior que había generado polémica, fue la de Quevedo en el partido de despedida de Lionel Messi. La cantante fue la artista elegida para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Pero en cuanto salió al campo, vivió una experiencia singular que no terminó de convencer a muchos de los que la escucharon. El público se dividió entre quienes la elogiaron sin igual y quienes cuestionaron su presentación.
Por su parte, Quevedo asumió haber estado nerviosa para la presentación y reconoció que “podría haber estado mejor”. “Traté de prepararme lo mejor posible en cuanto a respetar la versión del himno, pero obviamente el estilo siempre va a ser el mío. No voy a poder salir de eso”, sentenció.