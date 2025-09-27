Video: Eugenia Quevedo cantó un blues y sorprendió con su versatilidad vocal

Las críticas a Eugenia Quevedo en la despedida de Messi

La presentación anterior que había generado polémica, fue la de Quevedo en el partido de despedida de Lionel Messi. La cantante fue la artista elegida para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Pero en cuanto salió al campo, vivió una experiencia singular que no terminó de convencer a muchos de los que la escucharon. El público se dividió entre quienes la elogiaron sin igual y quienes cuestionaron su presentación.