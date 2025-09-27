¿Cuánto café hay que tomar por día para ganar masa muscular?

El café es el gran compañero de muchas personas que lo toman a la mañana para despabilarse. Sin embargo, esta bebida dejó de ser solo un ritual matutino para convertirse en un aliado de la salud. Un nuevo estudio descubrió que beber café no solo mejora el estado de alerta, sino que también podría tener un impacto positivo en la masa muscular.
En un trabajo publicado en Frontiers in Nutrition, investigadores de China realizaron un estudio sobre el impacto del consumo de café y cafeína en la masa muscular esquelética de los adultos en los Estados Unidos. Los resultados mostraron una relación positiva entre un mayor consumo de estas sustancias y el aumento de la masa muscular esquelética.
Por qué el café es bueno para ganar masa muscular
El estudio, que analizó los datos de más de 8.000 adultos en Estados Unidos, reveló que los bebedores de café tenían alrededor de un 10% más de masa muscular que aquellos que no bebían.
Esta diferencia es significativa, especialmente para las personas mayores, quienes experimentan una disminución progresiva de su masa muscular a partir de los 30 años. A medida que las personas envejecen pierden aproximadamente un 5% de masa muscular por década, lo que las deja más vulnerables a caídas y fracturas.
Una de las razones detrás de estos efectos podría ser un proceso llamado autofagia, que el café parece estimular.
La autofagia es el mecanismo por el cual las células descomponen y reciclan componentes dañados o viejos, lo que resulta esencial para la regeneración muscular.
Además, el café posee propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación crónica, una de las principales causas del deterioro muscular. Según el profesor Keith Godfrey, del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Asistencia del Reino Unido, el café también contiene trigonelina, un compuesto que mejora los niveles de mitocondrias, las fábricas de energía de las células, lo que podría proteger aún más la masa muscular.
Cuánto café es recomendable tomar por día
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el consumo moderado de café es seguro para la mayoría de los adultos. Esto equivale a aproximadamente 400 miligramos de cafeína al día, lo que se traduce en unas cuatro tazas de café filtrado de 236 ml.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las necesidades y tolerancias pueden variar de persona a persona. Para las mujeres embarazadas, la recomendación es limitar el consumo a 200 miligramos de cafeína al día, es decir, unas dos tazas.
Además, es esencial prestar atención a la cantidad de cafeína presente en otros productos que se consumen a lo largo del día, como tés, bebidas energéticas y ciertos alimentos como el chocolate. La ingesta responsable de café puede maximizar sus beneficios sin generar efectos secundarios no deseados.